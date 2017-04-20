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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Апреля, 13:53 |
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Аэрофлот признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance
Лидерство Аэрофлота по силе бренда в России констатируется в отчете RUSSIA 50 2017. Флагманская авиакомпания страны демонстрирует высокий индекс силы бренда – 88,8. Это - один из ключевых показателей удельного веса бренда в структуре стоимости компании по методике Brand Finance.
Индекс оценивает влияние бренда на коммерческую и операционную деятельность компании, таким образом оценивая эффективность маркетинговых усилий. В ходе анализа принимаются во внимание такие факторы, как узнаваемость, лояльность, устойчивость, эффективность бизнес-модели, маркетинговые инвестиции, и их воздействие на бизнес.
«Независимый оценщик Brand Finance признал Аэрофлот лидером российского корпоративного мира по очень важному показателю, - заявил Виталий Савельев. – Получено еще одно подтверждение того, что Аэрофлот – лицо России, самая узнаваемая отечественная компания в стране и за рубежом. Это – результат многолетней упорной и напряжённой работы нашей общей команды – всех работников компании. Для десятков миллионов людей по всему миру Аэрофлот ассоциируется с высоким уровнем сервиса, самым молодым парком самолетов в мире и стильным персоналом на борту. Сегодня Аэрофлот – эффективная, динамичная, высокотехнологичная компания с глобальными амбициозными целями. Я твердо убежден, что у нас есть все для их достижения: целеустремленная команда, высокоэффективная бизнес-модель, международное признание наших достижений – в том числе престижная награда, которую мы получили сегодня».
Ведущие позиции Аэрофлоту, среди прочих факторов, обеспечила высокая эффективность, долгосрочные инвестиции в продукт, а также ставка на цифровое развитие. Флот российского национального перевозчика – самый молодой в мире среди крупных авиакомпаний, а по уровню цифровизации Аэрофлот занимает четвертое место среди ведущих игроков в глобальной отрасли, по данным исследования Bain & Company.
Дэвид Хэйг, генеральный директор Brand Finance, отметил: «Аэрофлот постоянно добивается высот, инвестируя в свой бренд и продвижение компании на ключевых рынках. Этому также способствует партнерство с Manchester United, которое помогает Аэрофлоту охватить широкую аудиторию, в частности, на азиатском рынке. Такой подход приносит результаты: бренд Аэрофлота получил внушительные оценки».
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.Аэрофлот в 2016 году первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 191 воздушное судно. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
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