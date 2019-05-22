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Среда| 19 Июня, 14:22 |
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В Приамурье иностранцев пригласят на сбор грибов
Год назад Андрей Давыдюк узнал о том, что в кухне соседних азиатских стран особенно ценится гриб мацутакэ (рядовка обутая), а друзья подсказали, где этот деликатес растет в Приамурье, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Так и родилась идея вывозить жителей Китая и Японии в тайгу, где они будут собирать мацутакэ, и там же их готовить.
«Сейчас мы дорабатываем маршрут и занимаемся инфраструктурой чтобы сделать тропу комфортной. В октябре хотим презентовать проект на выставке в Японии. Конечно хочется сделать все по уму – построить домики, баню, я знаю, что в восточных странах любят париться, но без финансовой помощи инвестора боюсь не осилим. Поэтому на первое время туристы будут ночевать в палатках», - рассказал предприниматель.
В общей сложности поездка будет занимать пять дней, включая выезд из Благовещенска и возвращение. Группы планируют собирать до 10 человек. Андрей Давыдюк делится, что маршрут специально делают не сложным, чтобы дорогу осилил любой желающий. Только вот из-за сезонности растения такие туры будут доступны лишь один месяц в году - в августе.
Андрей Давыдюк уже полтора года организовывает поездки туристов по лучшим местам родного края. Бизнесмен считает, что при должном подходе природные красоты Амурской области могут конкурировать с Камчаткой и Сахалином.
«Перспективы у области очень большие. Например, у нас есть такие же горы как в Якутии, туда конечно добираться далеко, логистика сложная. А еще есть пляжи на снежногорских песках на зейском водохранилище. И я говорю не о тех, которые местные уже облюбовали. Там есть дикие пляжи куда добраться можно лишь по воде. Если там организовать комплекс он будет работать круглый год – летом пляжный отдых, а зимой подледная рыбалка», - поделился планами Андрей Давыдюк.
В Приамурье сегодня реализуется целый ряд инфраструктурных объектов, которые могут стимулировать развитие туризма. Кроме того, в этом году региональное правительство планирует создать туристско-информационный центр, который будет разрабатывать и внедрять новые маршруты, а также предоставлять туристам интересующую информацию о Приамурье.
«За 10 лет в Приамурье в 9 раз увеличился въездной турпоток из КНР — в 2018 году он составил 101,4 тысячи человек. Также в прошлом году область посетили индивидуальные туристы из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Республики Корея, Республики Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии. Вырос и внутренний турпоток в регионе, он составил 339,4 тысячи человек», — сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.
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