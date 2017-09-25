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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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Нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке позволят создать 14 тыс. рабочих мест
«В долгосрочной перспективе рост спроса на продукцию нефтегазохимии будет превышать рост ВВП, – отметил директор инвестиционного департамента Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Михаил Славков. – Основным драйвером спроса являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона».
Конкурентными преимуществами Дальневосточного федерального округа для реализации таких проектов являются: богатая сырьевая база, низкие операционные издержки, близость к крупным рынкам АТР (Китай, Япония и Корея), выход к морским портам, и активная государственная поддержка, включающая строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств и создание специализированных территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР «Нефтехимический» и ТОР «Свободный»).
Крупнейшими проектами в ДФО являются: Амурский ГПЗ, Восточная нефтехимическая компания, Амурский ГХК, Находкинский завод минеральных удобрений, Амурский НПЗ.
Напомним, на Дальнем Востоке сконцентрировано 27% запасов газа и 17% запасов нефти в АТР.
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