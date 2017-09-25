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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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Международные грузоперевозки на ДВЖД с начала года увеличены на 40,9%
За 9 месяцев 2017 года в обоих направлениях перевезено 11,6 млн тонн грузов, что на 40,9% выше аналогичного показателя за прошлый год (8,2 млн тонн).
С начала года через российско-китайский погранпереход Махалино – Хуньчунь экспортировано 2,1 млн тонн грузов (+66,3%). Экспорт через железнодорожный переход Гродеково – Суйфэньхэ составил 7,4 млн тонн – с ростом к прошлогоднему уровню на 27,6%.
Перевозки импортных грузов через пункт пропуска Гродеково увеличились на 59,4% – до 176 тыс. тонн. Растет транзит, организованный в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1». В январе-сентябре через переход Суйфэньхэ – Гродеково в транзитном сообщении проследовало 5 тыс. 984 TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте), это выше результата за 9 месяцев 2016 года в 4,6 раза.
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