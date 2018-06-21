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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В развитие газового комплекса Дальнего Востока будет вложено более 3,3 трлн рублей
«Один только трубопровод до Чаяндинского месторождения будет стоить 770 млрд рублей. Но этот газ должен пойти на другие цели – на газохимию. Там есть и новая составляющая – гелий, и мы обладаем технологиями для его обработки. Пришло время заниматься не только нефтепроводами и газопроводами, но и созданием в регионе нефте- и газохимического производства», - сказал Министр.
Минвостокразвития России, по словам Виктора Ишаева, будет оказывать Газпрому содействие в реализации газовых проектов, исходя из принципа первоочередного обеспечения российских потребителей. Еще одной важной сферой сотрудничества станет разработка и внедрение инноваций в области разведки, добычи, подготовки и переработки нефти и газа, включая попутный газ.
Подписание Соглашения с Газпромом особенно важно, учитывая принятое решение о формировании Дальневосточного нефтегазохимического кластера. Минвостокразвития России готово выступить координатором его формирования и развития. С такой инициативой на коллегии ведомства в Южно-Сахалинске выступил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Шелехов.
Он подчеркнул, что создание кластера предусмотрено Планом развития газо- и нефтехимии России до 2030 года на основе сырьевой базы юга Якутии, Восточной Сибири и других месторождений. Кроме того, по распоряжению Правительства РФ Газпром занимается реализацией Восточной газовой программы. Поэтому Министерство в рамках Соглашения будет оказывать компании содействие в реализации проектов по добыче, транспортировке, переработке газа и газоснабжению потребителей на территории ДФО.
Ответственными за исполнение Соглашения являются заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Шелехов и заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, сообщила пресс-служба полномочного представительства Президента РФ в ДФО.
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