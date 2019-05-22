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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Мангазея" может стать якорным инвестором ТОР в Забайкалье
«Дальцветмет» в рамках ТОР намерена создать и вывести на проектную производственную мощность горно-перерабатывающее предприятие на золоторудном месторождении Наседкино, включая строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью по переработке до 1 млн тонн руды и производству до 3 тонн золота в год.
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект постановления о создании территории опережающего развития в Забайкальском крае. О своем желании реализовать проекты в ТОР заявило 15 инвесторов, в нее могут войти 24 муниципальных района края, включая Читу.
«Дальцветмет» планировал в 2018-2019 годах вложить не менее 3,1 млрд рублей в создание горно-перерабатывающего предприятия на месторождении Наседкино в Забайкалье. Запасы месторождения Наседкино по международной классификации оценены в более чем 19 тонн золота при среднем содержании 2,17 г/т с возможностью разработки открытым способом.
«Мангазея Золото» - золотодобывающий дивизион ГК «Мангазея». Производственные мощности расположены в Забайкальском крае и включают Савкинское месторождение, месторождение Наседкино, Золинско-Аркиинскую площадь и Кочковское рудное месторождение.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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