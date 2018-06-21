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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:46 |
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Минвостокразвития завершило прием инвестпроектов для участия в Восточном экономическом форуме
Инвесторы, чьи проекты будут выбраны для презентации на площадках форума,смогут бесплатно принять в нем участие, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Минвостокразвития.
«Больше всего подано заявок из Приморского края. Мы получили 37 проектов. На втором месте – Республика Саха (Якутия), от предпринимателей которой поступили 22 заявки, третье место занимает Хабаровский край с 21 заявкой. Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере транспорта и логистики (16 инвестпроектов), сельского хозяйства (14 инвестпроектов), туризма (13 инвестпроектов). По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в металлургии (10 заявок на 654,410 млрд рублей), топливной промышленности (4 заявки на 493,8 млрд рублей), в сфере транспорта и логистики (16 заявок на 223,224 млрд. рублей)», – сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По его словам, сейчас идет отбор проектов; к числу приоритетных относятся те, что находятся в высокой степени готовности. Участники, прошедшие отбор, получат возможность представить свой проект целевой группе инвесторов, которая будет сформирована, исходя из конкретных параметров.
Напомним, ВЭФ – международная коммуникационная площадка для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В прошлом году форум собрал более 2 тысяч участников, за два дня его работы было заключено более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей.
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