Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 21 Августа, 02:26 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2017

Регион сегодня
20.08 |
Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
20.08 |
В Хабаровском крае завод деревообработки ГК Russia Forest Groups откроют дистанционно
17.08 |
Сбербанк инвестирует в добычу золота в России
17.08 |
Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
17.08 |
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Августа 2017, 14:20 | Регион сегодня |

Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке

На сайте Президента России опубликован перечень поручений, которые Владимир Путин дал в отношении реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Документ предусматривает рассмотрение вопроса о финансировании работ по подготовке ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область).

"Правительству Российской Федерации при участии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» рассмотреть вопрос о финансировании работ по подготовке ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС".

Рассматривается возможность предоставления субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры в г. Свободный (Амурская область).

"Определить порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» в г.Свободный Амурской области при условии обязательного использования типовой проектной документации, сведения о которой включены в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и которая признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования".

В перечне поручений предусмотрено обеспечение финансирования инвестпроекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого из Фонда благосостояния будет выделно 150 млрд рублей. 

"С учетом ранее данных поручений Президента Российской Федерации обеспечить финансирование инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей за счет средств Фонда национального благосостояния в пределах лимита, предусмотренного на указанные цели в 2017–2019 годах, в размере до 100 млрд. рублей в 2017 году и до 50 млрд. рублей в 2018 году. Совместно с заинтересованными организациями обеспечить синхронизацию целевых параметров программ развития энергетической и портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, планов развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и планов развития основных грузоотправителей и грузополучателей на территории этого округа".

Президент также поручил обеспечить финансирования дноуглубительных работ на реке Зея.

"Обеспечить финансирование дноуглубительных работ на реке Зея в целях доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса".

Минэнерго России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" развития инфраструктуры проекта Восточного нефтехимического комплекса.

"Разработать при участии публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» и других заинтересованных организаций и утвердить «дорожную карту» развития инфраструктуры и ее финансирования в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта, с учетом ранее данных поручений Президента Российской Федерации. Провести анализ причин сбоев в электроснабжении в 2017 году, прежде всего на Дальнем Востоке и в Республике Крым, и представить в Правительство Российской Федерации предложения, направленные на недопущение веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации".

Минфину России Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о предоставлении права присоединения в 2017 году к консолидированной группе налогоплательщиков организациям, которые реализуют инвестиционный проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода. 

"Минфину России рассмотреть совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» вопрос о предоставлении права присоединения в 2017 году к консолидированной группе налогоплательщиков организациям, в которых непосредственно участвуют собственники объектов Единой системы газоснабжения (с суммарной долей участия более 50 процентов) и которые реализуют инвестиционный проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода, если объем капитальных вложений таких организаций составляет не менее 100 млрд. рублей, и представить соответствующие предложения".

Минприроды России при участии Минэнерго России поручено рассмотреть возможность увеличения судоходных попусков из Зейского водохранилища для доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса.

"Минприроды России при участии Минэнерго России, публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и органов государственной власти Амурской области рассмотреть возможность увеличения судоходных попусков из Зейского водохранилища в целях обеспечения уровня воды в реке Зея, достаточного для доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса".

Органам государственной власти Амурской области рекомендовано подготовить с участием публичного акционерного общества «Газпром» и утвердить изменения, вносимые в схему территориального планирования Амурской области с учетом строительства объектов газоснабжения, необходимых для газификации потребителей, в том числе в домовладениях.

Данные поручения были озвучены Президентом России в ходе совещания по ре ализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которое проходило на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области 3 августа. 

Теги: инвестроекты  Роснефть  Путин  Газпром 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика