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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
Документ предусматривает рассмотрение вопроса о финансировании работ по подготовке ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область).
"Правительству Российской Федерации при участии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» рассмотреть вопрос о финансировании работ по подготовке ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС".
Рассматривается возможность предоставления субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры в г. Свободный (Амурская область).
"Определить порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» в г.Свободный Амурской области при условии обязательного использования типовой проектной документации, сведения о которой включены в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и которая признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования".
В перечне поручений предусмотрено обеспечение финансирования инвестпроекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого из Фонда благосостояния будет выделно 150 млрд рублей.
"С учетом ранее данных поручений Президента Российской Федерации обеспечить финансирование инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей за счет средств Фонда национального благосостояния в пределах лимита, предусмотренного на указанные цели в 2017–2019 годах, в размере до 100 млрд. рублей в 2017 году и до 50 млрд. рублей в 2018 году. Совместно с заинтересованными организациями обеспечить синхронизацию целевых параметров программ развития энергетической и портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, планов развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и планов развития основных грузоотправителей и грузополучателей на территории этого округа".
Президент также поручил обеспечить финансирования дноуглубительных работ на реке Зея.
"Обеспечить финансирование дноуглубительных работ на реке Зея в целях доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса".
Минэнерго России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" развития инфраструктуры проекта Восточного нефтехимического комплекса.
"Разработать при участии публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» и других заинтересованных организаций и утвердить «дорожную карту» развития инфраструктуры и ее финансирования в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта, с учетом ранее данных поручений Президента Российской Федерации. Провести анализ причин сбоев в электроснабжении в 2017 году, прежде всего на Дальнем Востоке и в Республике Крым, и представить в Правительство Российской Федерации предложения, направленные на недопущение веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации".
Минфину России Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о предоставлении права присоединения в 2017 году к консолидированной группе налогоплательщиков организациям, которые реализуют инвестиционный проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода.
"Минфину России рассмотреть совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» вопрос о предоставлении права присоединения в 2017 году к консолидированной группе налогоплательщиков организациям, в которых непосредственно участвуют собственники объектов Единой системы газоснабжения (с суммарной долей участия более 50 процентов) и которые реализуют инвестиционный проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода, если объем капитальных вложений таких организаций составляет не менее 100 млрд. рублей, и представить соответствующие предложения".
Минприроды России при участии Минэнерго России поручено рассмотреть возможность увеличения судоходных попусков из Зейского водохранилища для доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса.
"Минприроды России при участии Минэнерго России, публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и органов государственной власти Амурской области рассмотреть возможность увеличения судоходных попусков из Зейского водохранилища в целях обеспечения уровня воды в реке Зея, достаточного для доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса".
Органам государственной власти Амурской области рекомендовано подготовить с участием публичного акционерного общества «Газпром» и утвердить изменения, вносимые в схему территориального планирования Амурской области с учетом строительства объектов газоснабжения, необходимых для газификации потребителей, в том числе в домовладениях.
Данные поручения были озвучены Президентом России в ходе совещания по ре ализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которое проходило на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области 3 августа.
Владимир Путин: в России впервые запущена система сопровождения инвестпроектов
«Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и на всей территории Российской Федерации, в других регионах страны. Прежде всего нужно обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые, налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, а если возможно – и к нулю, административные барьеры и всевозможные давления со стороны административных и правоохранительных органов», - сказал Владимир Путин.
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