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21 Июля 2016, 12:31 | Регион сегодня

Инвестсистема "Восход" позволит привлечь дополнительный капитал в горнодобывающую отрасль

В число первых эмитентов инвестиционной системы "Восход" могут войти магаданские горнодобывающие предприятия. Уникальные возможности новой торговой площадки, которая создается Фондом Дальнего Востока в партнерстве с НП РТС, были презентованы участникам конференции "Майнекс-Дальний Восток" в Магадане.

Новая торговая площадка уже работает в тестовом режиме. Первые сделки с помощью «Восхода» планируется заключить на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Проект создания инвестиционной системы «Восход» активно поддержал губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Отметив, при этом, что на территории региона есть ряд компаний, которые нуждаются в таких финансовых инструментах. Кроме того, в рамках проекта могут возникнуть дополнительные сервисы - например, платформа для торговли золотыми самородками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в прес-службе Минвостокразвития России.

«Мы рассчитываем, что информационная система «Восход» станет еще одним важным механизмом привлечения инвестиций на Дальний Восток. Для этого, конечно, нужно сделать не только эту информационную систему удобной для пользователей, но и создать условия, которые сделают механизм финансовых инвестиций в макрорегионе конкурентоспособным. Сейчас мы вместе с Фондом развития Дальнего Востока и НП РТС работаем над новым регулированием, в том числе в части специальных налоговых льгот и упрощения процедур работы с ценными бумагами», – отметил директор Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России Александр Крутиков.

«Сейчас мы ведем активный диалог с участниками отрасли и профессиональными участниками финансового рынка. Постараемся достичь такой калибровки, когда система будет быстрой, удобной и дешевой для эмитентов и инвесторов», - рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. 

Так, в частности, в Правительство России и Минвостокразвития уже направлен перечень предложений по созданию привлекательных условий доступа на рынок коллективных инвестиций  для компаний, реализующих проекты на Дальнем Востоке – в том числе, для юниорных компаний в горнодобывающей отрасли. В частности, Правительству России предложено рассмотреть возможность введения ряда налоговых льгот по операциям с ценными бумагами дальневосточных эмитентов, обеспечить возможность передачи затрат на геологоразведку в пользу первичных инвесторов с последующей возможностью вычета затрат из налоговой базы инвесторов,  упростить процедуры  привлечения иностранных инвестиций в дальневосточные проекты, а также процедуры выпуска ценных бумаг и их включения  в ломбардный список ЦБ,  применять механизмы государственного страхования брокерских счетов.

«Биржу нельзя построить административно из кабинета. Нужно, чтобы встретились между собой те, кому нужны деньги, и те, у кого они есть. Важно установить такие правила на площадке, которые обеспечат, с одной стороны, комфортные условия для эмитентов, с другой стороны - механизмы защиты инвесторов», - отметил президент НП РТС Роман Горюнов, также принявший участие в форуме «Майнекс».

По мнению Романа Горюнова, сложились уникальные предпосылки для появления новой торговой площадки. Создана инфраструктура российского финансового рынка - биржевая, клиринговая, расчетная, однако ее надо дозагрузить правильными инвестиционными продуктами. Появились новые  инструменты для частных лиц: индивидуальные инвестиционные счета. Часть размещенных на них средств может быть инвестирована в высоконадежные и консервативные, а часть в рисковые и высокодоходные проекты. В условиях падения ставок по депозитам будет расти спрос со стороны частных лиц на альтернативные  инвестиционные инструменты. Активные усилия государства направлены на выравнивание налогообложения банковских депозитов и инструментов фондового рынка – облигаций. Если будет принят закон об отмене налогообложения по облигациям, то для физлиц покупка облигаций - с точки зрения финансового результата - будет идентична тому, что они видят в депозитах. Это также будет стимулировать спрос  на ценные бумаги. И все это происходит на фоне технологической революции - совершать сделки с ценными бумагами уже сегодня можно буквально в несколько кликов на компьютере. Разрешено удаленное открытие счета клиентом без необходимости посещения банка. То есть, доступность инструментов финрынка стремительно возрастает.

На первом этапе возможностями «Восхода» смогут воспользоваться компании, которые прошли экспертизу Фонда развития Дальнего Востока. Сейчас на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов общим объемом около 2 трлн руб. инвестиций. По оценке главы фонда Алексея Чекункова, финансирование примерно трети проектов может быть организовано через размещение акций или облигаций – в том числе, с использованием механизмов инвестиционной системы «Восход».

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Фонд развития Дальнего Востока  недра 


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