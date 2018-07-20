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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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Завершается строительство подводной части волоконно-оптической линии связи по маршруту Камчатка-Сахалин
Об этом "Дальневосточному капиталу" сообщили в агентстве информатизации и связи Камчатского края.
Судно-кабелеукладчик «Cable Innovator», пройдя почти 900 километров от Усть-Большерецка, уже достигло острова Сахалин.
«По данным компании «Ростелеком», для инспекции морского дна и поиска прибрежного кабеля с судна в воду был спущен дистанционно управляемый аппарат, оснащённый камерами и необходимыми инструментами. Кабель был успешно найден и протестирован. В настоящее время кабелеукладчик приступил к монтажу предпоследней соединительной муфты, а к концу недели будет завершен монтаж финальной соединительной муфты «Корона». Затем «Ростелеком» приступит к тестированию подводной части ВОЛС», - рассказали в агентстве.
Ввод в эксплуатацию новой линии связи на участке Камчатка — Сахалин запланирован на первый квартал 2017 года. Глубоководная магистраль позволит начать оказывать услуги широкополосного доступа в Интернет населению Камчатского края и станет важным шагом к устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке России. Максимальная пропускная способность системы на начальном этапе составит 400 Гбит/с, в перспективе она может быть расширена до 8 Тбит/с.
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