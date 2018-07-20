|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 28 Августа, 11:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Жители Приморья смогут летать напрямую из Владивостока в Благовещенск
Как сообщили "Дальневосточному капиталу" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, вылет из Владивостока будет совершаться трижды в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям, из Благовещенска – по вторникам, четвергам, субботам.
Время полета в одну сторону составит 2 часа 40 минут. Минимальный тариф в одну сторону – от 5 500 рублей, туда и обратно – от 10 800 рублей с учетом такс и сборов.
По информации авиакомпании, расписание предусматривает удобные стыковки с международными рейсами «Авроры» из Владивостока.
Напомним, сегодня авикомпания «Аврора» выполняет восемь регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье на двух самолётах DHC-6, приобретенных краевой Администрацией: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один региональный рейс – из Кавалерово в Хабаровск.
Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена билетов остается более чем доступной для населения. Так, стоимость билета на самый протяженный маршрут в крае не превышает 2 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью билета на автобус.
В 2015 году на местных авиалиниях в Приморье перевезено более 20 тысяч пассажиров. В 2016 году только за первые 4 месяца – 9,5 тысяч пассажиров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Россия и Китай планируют учредить фонд регионального развития
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.