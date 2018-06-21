WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Июня, 07:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Июня 2018, 10:45 | Регион сегодня

WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием

24-25 июня в Хабаровске, впервые на Дальнем Востоке, состоится Национальный Лесной форум, проводимый под эгидой Государственной Думы и Рослесхоза.

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, лесопользователей, бизнес-сообщества, научных учреждений и  общественных организаций, в том числе Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Амурский филиал WWF России более 20 лет последовательно занимается сохранением дальневосточных кедрово-широколиственных лесов — мест обитаний амурского тигра. На форуме WWF вместе с партнерами представит анализ ситуации с лесопользованием и новые разработки по эффективному выявлению нелегальных рубок и контролю в лесу с применением инновационных технологий, а также по развитию недревесного пользования богатейшими лесными ресурсами.

На данный момент в программе прописаны два ключевых выступления на двух разных площадках. 25 июня в деловой программе форума на площадке  №2 «Эффективность государственного управления лесами. Государственный лесной надзор: охрана и защита лесов» совместно с Департаментом лесного хозяйства Приморского края Амурский филиал WWF России представит доклад «Система «КЕДР» – как пилотный проект по дистанционному мониторингу лесов. Помощь в расследовании уголовных дел природоохранной направленности в Приморском крае» (Пуреховский Андрей Жоржевич – координатор ГИС-проектов Амурского филиала WWF России, Грицаенко Игорь Владимирович – главный специалист отдела лесного надзора Департамента лесного хозяйства Приморского края).

В 2015 году Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) выступил инициатором создания системы, позволяющей органам управления лесами решить задачу пресечения браконьерских рубок ценных лесов Дальнего Востока. Система, названная «КЕДР», создавалась в прямом сотрудничестве специалистов-лесников Приморского, Хабаровского краев и разработчиков программных инновационных продуктов на базе существующих регламентов и законодательных актов. Особенностью системы стало использование космических данных оперативного мониторинга изменений лесного покрова, которые продуцируются специальным алгоритмом, работающем на основе принципа функционирования нейронных сетей. Вместе с мобильными приложениями это позволяет эффективно использовать оперативные группы управления лесами и предотвращать работу черных лесорубов, когда они еще только начинают рубить лес.

В апреле 2018 года система автоматического мониторинга незаконных рубок "КЕДР", успешно внедренная органами управления лесами Приморского и Хабаровского краев, заслужила в Москве награду Правительства России и стала победителем Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» Открытого правительства.

25 июня на площадке №3 «Лесные богатства для людей», посвященной вопросам комплексного использования недревесных ресурсов леса — кедрового ореха, таежного медосбора, пищевых и лекарственных растений, —  прозвучит доклад «Законодательные основы использования недревесных ресурсов леса: существующая практика, барьеры, возможные пути для совершенствования» (Лепешкин Евгений Алексеевич  –  ведущий координатор проектов отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.

«Многие специалисты, работающие в лесной сфере, оценивают важность изменения подходов к лесу уже давно. Эта актуальность особенно проявляется там, где еще осталось что терять. Леса юга Дальнего Востока — явление планетарного масштаба: здесь живут удивительные редкие кошки нашей планеты, тигр и леопард, здесь пчелы трудятся в настоящей «лесной кладовой России»  — на медоносах дальневосточных лип, а главным защитником леса является таежник, тот, кто зависим от целостности лесных экосистем, но научился разумно использовать недревесные быстро возобновляемые дары. Форум в этом смысле – надежда, что все здравые стороны в лесопользовании будут учтены в дальнейшем и в законе, и в практике правоприменения настолько, что не нужны будут призывы спасать лес от деградации среды и ее экономического оскудения. Одновременно новые инструменты информатизации позволят вывести отрасль на новый современный уровень», — говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор проектов отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.

Помимо ключевых выступлений сотрудников WWF России, на Лесной форуме в обсуждении животрепещущих вопросов  лесопользования примут   участие представители организаций, вместе с которыми  Амурский филиал WWF России реализует  важные направления развития защиты ценных лесов,  развития устойчивого неистощительного лесопользования. 

Так, с докладом «Экспорт продукции и сырья: проблемы и пути их решения», выступит Юшкин Олег Александрович, председатель правления Общественной организации охотников и рыболовов «Сидатун», Приморье.  

«Вовлечение местного населения через цепочки от заготовки до локальной переработки и реализации продукции», —   тема доклада Ли Оксаны Глебовны,  индивидуального предпринимателя, которая занимается в Приморье переработкой  дикоросов.

«Научные исследования на лесном участке Приморской  ГСХА для улучшения лесохозяйственных практик на Дальнем Востоке»  — доклад      Иванова Александр а Викторовича,  доцента, к.с.-х.н., преподавателя Института лесного и лесопаркового хозяйства Приморской Государственной Сельскохозяйственной Академии.

«Подготовка кадров для лесного хозяйства ДВ региона» — расскажет Приходько Ольга Юрьевна, декан Института лесного и лесопаркового хозяйства ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. В рамках последних двух выступлений преподаватели ПГСХА также затронут программу по воссозданию школьных лесничеств, студенческой дружины ТИС и работу Центра инноваций лесного хозяйства,  который поддержке WWF  был открыт в 2017 году и активной действуют сейчас в Приморской сельскохозяйственной академии.

А 24 июня в Лесном форуме активно участвует дружина ТИС  ПГСХА, созданная при поддержке WWF России. Студенты дружины ТИС на волонтерском мастер-классе расскажут о своем участии в тушении пожаров, экопросвещении, работе со школьниками.

На фото: В Приморье за диспетчерском пункте сигналы системы КЕДР принимает Игорь Грицаенко. Фото Елены Старостиной.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: лесной форум  wwf России 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика