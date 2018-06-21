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WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, лесопользователей, бизнес-сообщества, научных учреждений и общественных организаций, в том числе Всемирного фонда дикой природы (WWF России).
Амурский филиал WWF России более 20 лет последовательно занимается сохранением дальневосточных кедрово-широколиственных лесов — мест обитаний амурского тигра. На форуме WWF вместе с партнерами представит анализ ситуации с лесопользованием и новые разработки по эффективному выявлению нелегальных рубок и контролю в лесу с применением инновационных технологий, а также по развитию недревесного пользования богатейшими лесными ресурсами.
На данный момент в программе прописаны два ключевых выступления на двух разных площадках. 25 июня в деловой программе форума на площадке №2 «Эффективность государственного управления лесами. Государственный лесной надзор: охрана и защита лесов» совместно с Департаментом лесного хозяйства Приморского края Амурский филиал WWF России представит доклад «Система «КЕДР» – как пилотный проект по дистанционному мониторингу лесов. Помощь в расследовании уголовных дел природоохранной направленности в Приморском крае» (Пуреховский Андрей Жоржевич – координатор ГИС-проектов Амурского филиала WWF России, Грицаенко Игорь Владимирович – главный специалист отдела лесного надзора Департамента лесного хозяйства Приморского края).
В 2015 году Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) выступил инициатором создания системы, позволяющей органам управления лесами решить задачу пресечения браконьерских рубок ценных лесов Дальнего Востока. Система, названная «КЕДР», создавалась в прямом сотрудничестве специалистов-лесников Приморского, Хабаровского краев и разработчиков программных инновационных продуктов на базе существующих регламентов и законодательных актов. Особенностью системы стало использование космических данных оперативного мониторинга изменений лесного покрова, которые продуцируются специальным алгоритмом, работающем на основе принципа функционирования нейронных сетей. Вместе с мобильными приложениями это позволяет эффективно использовать оперативные группы управления лесами и предотвращать работу черных лесорубов, когда они еще только начинают рубить лес.
В апреле 2018 года система автоматического мониторинга незаконных рубок "КЕДР", успешно внедренная органами управления лесами Приморского и Хабаровского краев, заслужила в Москве награду Правительства России и стала победителем Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» Открытого правительства.
25 июня на площадке №3 «Лесные богатства для людей», посвященной вопросам комплексного использования недревесных ресурсов леса — кедрового ореха, таежного медосбора, пищевых и лекарственных растений, — прозвучит доклад «Законодательные основы использования недревесных ресурсов леса: существующая практика, барьеры, возможные пути для совершенствования» (Лепешкин Евгений Алексеевич – ведущий координатор проектов отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
«Многие специалисты, работающие в лесной сфере, оценивают важность изменения подходов к лесу уже давно. Эта актуальность особенно проявляется там, где еще осталось что терять. Леса юга Дальнего Востока — явление планетарного масштаба: здесь живут удивительные редкие кошки нашей планеты, тигр и леопард, здесь пчелы трудятся в настоящей «лесной кладовой России» — на медоносах дальневосточных лип, а главным защитником леса является таежник, тот, кто зависим от целостности лесных экосистем, но научился разумно использовать недревесные быстро возобновляемые дары. Форум в этом смысле – надежда, что все здравые стороны в лесопользовании будут учтены в дальнейшем и в законе, и в практике правоприменения настолько, что не нужны будут призывы спасать лес от деградации среды и ее экономического оскудения. Одновременно новые инструменты информатизации позволят вывести отрасль на новый современный уровень», — говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор проектов отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
Помимо ключевых выступлений сотрудников WWF России, на Лесной форуме в обсуждении животрепещущих вопросов лесопользования примут участие представители организаций, вместе с которыми Амурский филиал WWF России реализует важные направления развития защиты ценных лесов, развития устойчивого неистощительного лесопользования.
Так, с докладом «Экспорт продукции и сырья: проблемы и пути их решения», выступит Юшкин Олег Александрович, председатель правления Общественной организации охотников и рыболовов «Сидатун», Приморье.
«Вовлечение местного населения через цепочки от заготовки до локальной переработки и реализации продукции», — тема доклада Ли Оксаны Глебовны, индивидуального предпринимателя, которая занимается в Приморье переработкой дикоросов.
«Научные исследования на лесном участке Приморской ГСХА для улучшения лесохозяйственных практик на Дальнем Востоке» — доклад Иванова Александр а Викторовича, доцента, к.с.-х.н., преподавателя Института лесного и лесопаркового хозяйства Приморской Государственной Сельскохозяйственной Академии.
«Подготовка кадров для лесного хозяйства ДВ региона» — расскажет Приходько Ольга Юрьевна, декан Института лесного и лесопаркового хозяйства ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. В рамках последних двух выступлений преподаватели ПГСХА также затронут программу по воссозданию школьных лесничеств, студенческой дружины ТИС и работу Центра инноваций лесного хозяйства, который поддержке WWF был открыт в 2017 году и активной действуют сейчас в Приморской сельскохозяйственной академии.
А 24 июня в Лесном форуме активно участвует дружина ТИС ПГСХА, созданная при поддержке WWF России. Студенты дружины ТИС на волонтерском мастер-классе расскажут о своем участии в тушении пожаров, экопросвещении, работе со школьниками.
На фото: В Приморье за диспетчерском пункте сигналы системы КЕДР принимает Игорь Грицаенко. Фото Елены Старостиной.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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