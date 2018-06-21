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Свободный порт Владивосток расширил свои границы
21 июня Государственная Дума утвердила в третьем окончательном чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края. Законопроект, подготовленный Минвостокразвития России по запросу потенциальных инвесторов. По результатам рассмотрения законопроект принят единогласно: в его поддержку проголосовало 368 депутатов. В ближайшее время закон будет передан в Совет Федерации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Речь идет о проекте федерального закона № 409638-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О свободном порте Владивосток", внесенный Правительством Российской Федерации. Законопроект разработан в целях исполнения поручения Президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 2–3 сентября 2016 года.
«Законопроект разработан в целях распространения режима свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, а также уточнения порядка нормативного правового регулирования организации местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток. В связи с распространением режима свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края на его территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 54,5 млрд рублей. При этом в процессе реализации указанных инвестиционных проектов планируется создать около 1,8 тысяч рабочих мест», - пояснял ранее статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Ожидается, что объём поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней от реализации этих проектов за 8 лет составит около 4,3 млрд рублей.
Напомним, законопроект был принят депутатами в первом чтении 15 мая этого года. Сегодня в режим Свободного порта входит 21 муниципальный район Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район. В 2017 году в границы Свободного порта был включен Углегорский городской округ Сахалинской области.
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