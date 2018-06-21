"Авиакомпания Эйрбриджкарго" начала выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Июня, 03:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
26.06 |
Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
26.06 |
Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
26.06 |
В Приморье в уникальном месте начали копать
26.06 |
Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Июля 2016, 15:39 | Регион сегодня

"Авиакомпания Эйрбриджкарго" начала выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку

22 июля совершил первую техническую посадку в узловом аэропорту ДФО принадлежащий ООО "Авиакомпания Эйрбриджкарго" Boeing 747-800, следующий по направлению в США.

Крупнейший российский грузовой перевозчик ООО "Авиакомпания Эйрбриджкарго" (входит в ГК "Волга-Днепр"), осуществляющий регулярное воздушное сообщение из Азии в Европу и США через Россию, начал выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку. Одно из крупнейших в мире воздушных судов Boeing 747-800, следующее по направлению Москва (Шереметьево) – Гонконг – Хабаровск – Лос-Анжелес и далее по маршутной сети АВС (Атланта – Амстердам – Москва (Шереметьево), приземлилось для дозаправки.

"Авиакомпания Эйрбриджкарго" сотрудничает с ОАО "Хабаровский аэропорт" – главным оператором по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый) с августа 2012 года. Вначале коммерческие грузовые рейсы по маршруту Амстердам – Екатеринбург – Хабаровск – Гонконг осуществлялись на чартерной основе. В апреле 2013 года авиакомпания продолжила выполнение перевозок по указанному направлению на регулярной основе. Воздушное судно находится в Хабаровске, в среднем, в течение 2 часов 30 минут, в это время осуществляется его аэропортовое обслуживание, в том числе заправка топливом и разгрузочные операции.

В 2016 году состоялись переговоры партнеров о выполнении технической посадки в Хабаровске с целью дозаправки воздушного судна, следующего новым маршрутом. Принципиальным стал вопрос обслуживания в минимальные сроки – пребывание грузового самолета в аэропорту должно быть в пределах 1 час 30 мин. По итогам переговоров и получения необходимой разрешительной документации принято решение о начале полетов из столицы ДФО по новому маршруту с 22 июля. Запланированы рейсы на регулярной основе дважды в неделю.

ОАО "Хабаровский аэропорт" будет представлять интересы компании-грузоперевозчика в международном аэропорту Хабаровск (Новый) – обеспечивать сопровождение рейсов, осуществлять взаимодействие с таможенной и пограничной службами. Такие представительские функции, традиционно, выполняются ОАО "Хабаровский аэропорт" по договоренности с компаниями бизнес-авиации.

Аэропорт Хабаровска имеет ряд преимуществ по сравнению с другими в ДФО с точки зрения логистики и погодных условий. "Аэродром международного аэропорта Хабаровск имеет круглогодичную возможность для приема и выпуска воздушных судов всех типов, от самых малых до таких "тяжеловесов" как Ан-124 и Boeing 747, – рассказал и.о. заместителя исполнительного директора ОАО "Хабаровский аэропорт" по производству Павел Сажнев. – Аэропорт входит в число немногих в России, имеющих сертификат по девятой (высшей) категории по поисковому, аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов и объектов инфраструктуры аэропорта. И это дает нам возможность принимать самолеты максимальных размеров".

Отметим, что международный аэропорт Хабаровск (Новый) сертифицирован по II категории ICAO, что позволяет принимать воздушные суда практически при любых погодных условиях. Количество солнечных дней в году в столице Дальнего Востока существенно выше, чем во многих крупных городах России – до 300 дней. Особенности географического расположения позволяют ему выполнять функции запасного для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими не только внутренними, но и трансконтинентальными (Азия – Европа), транстихоокеанскими (Азия – Северная Америка) маршрутами.

Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%).

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: авиаперевозки 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика