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"Авиакомпания Эйрбриджкарго" начала выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку
Крупнейший российский грузовой перевозчик ООО "Авиакомпания Эйрбриджкарго" (входит в ГК "Волга-Днепр"), осуществляющий регулярное воздушное сообщение из Азии в Европу и США через Россию, начал выполнение транзитных посадок в Хабаровске на маршрутах в Америку. Одно из крупнейших в мире воздушных судов Boeing 747-800, следующее по направлению Москва (Шереметьево) – Гонконг – Хабаровск – Лос-Анжелес и далее по маршутной сети АВС (Атланта – Амстердам – Москва (Шереметьево), приземлилось для дозаправки.
"Авиакомпания Эйрбриджкарго" сотрудничает с ОАО "Хабаровский аэропорт" – главным оператором по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый) с августа 2012 года. Вначале коммерческие грузовые рейсы по маршруту Амстердам – Екатеринбург – Хабаровск – Гонконг осуществлялись на чартерной основе. В апреле 2013 года авиакомпания продолжила выполнение перевозок по указанному направлению на регулярной основе. Воздушное судно находится в Хабаровске, в среднем, в течение 2 часов 30 минут, в это время осуществляется его аэропортовое обслуживание, в том числе заправка топливом и разгрузочные операции.
В 2016 году состоялись переговоры партнеров о выполнении технической посадки в Хабаровске с целью дозаправки воздушного судна, следующего новым маршрутом. Принципиальным стал вопрос обслуживания в минимальные сроки – пребывание грузового самолета в аэропорту должно быть в пределах 1 час 30 мин. По итогам переговоров и получения необходимой разрешительной документации принято решение о начале полетов из столицы ДФО по новому маршруту с 22 июля. Запланированы рейсы на регулярной основе дважды в неделю.
ОАО "Хабаровский аэропорт" будет представлять интересы компании-грузоперевозчика в международном аэропорту Хабаровск (Новый) – обеспечивать сопровождение рейсов, осуществлять взаимодействие с таможенной и пограничной службами. Такие представительские функции, традиционно, выполняются ОАО "Хабаровский аэропорт" по договоренности с компаниями бизнес-авиации.
Аэропорт Хабаровска имеет ряд преимуществ по сравнению с другими в ДФО с точки зрения логистики и погодных условий. "Аэродром международного аэропорта Хабаровск имеет круглогодичную возможность для приема и выпуска воздушных судов всех типов, от самых малых до таких "тяжеловесов" как Ан-124 и Boeing 747, – рассказал и.о. заместителя исполнительного директора ОАО "Хабаровский аэропорт" по производству Павел Сажнев. – Аэропорт входит в число немногих в России, имеющих сертификат по девятой (высшей) категории по поисковому, аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов и объектов инфраструктуры аэропорта. И это дает нам возможность принимать самолеты максимальных размеров".
Отметим, что международный аэропорт Хабаровск (Новый) сертифицирован по II категории ICAO, что позволяет принимать воздушные суда практически при любых погодных условиях. Количество солнечных дней в году в столице Дальнего Востока существенно выше, чем во многих крупных городах России – до 300 дней. Особенности географического расположения позволяют ему выполнять функции запасного для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими не только внутренними, но и трансконтинентальными (Азия – Европа), транстихоокеанскими (Азия – Северная Америка) маршрутами.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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