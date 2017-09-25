|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Сентября, 09:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ОАО "РЖД" помогает сохранять дальневосточные заповедники
Сотрудники компании приняли участие в совместном осмотре природоохранной зоны Баджальского заказника (Хабаровский край) на прошлой неделе.
Представители комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Центра охраны окружающей среды совместно проверили участок БАМа, проходящий вдоль западной границы заказника и пересекает его дважды.
Совместная экспедиция оценила экологическую обстановку не только вблизи железной дороги, но и в глубине заказника. Для этого группе из 11 человек предстояло пройти около десяти километров тайги и сплавиться на катамаранах по реке Амгунь.
Участники экспедиции отметили, что риск техногенной среды, особенно в пожароопасный сезон, постепенно снижается. Чтобы избежать очагов возгорания, железнодорожники своевременно убирают старые шпалы, проводят опашку защитных лесонасаждений, создают минерализованные полосы на границе лесного фонда. На постоянном дежурстве находятся 33 пожарных поезда, готовые в любой момент отправиться для тушения пожаров, в том числе и на территории заповедников.
В результате проделанной работы ни одного случая возгорания вблизи железной дороги на территории особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока с начала текущего года зафиксировано не было.
Дальневосточная железная дорога примыкает либо пересекает несколько особо охраняемых природных территорий: Большехехцирский, Хинганский заповедники, Кедровую Падь, Землю Леопарда, а также Баджальский заказник. Работа по повышению уровня экологической и пожарной безопасности в этих местах ведется круглый год. Пассажирские поезда, вокзалы, административные здания и производственные комплексы регулярно проверяются экологами, с коллективом проводятся обязательные профилактические занятия, экологические субботники и многое другое.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- ОАО "РЖД" помогает сохранять дальневосточные заповедники
- Нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке позволят создать 14 тыс. рабочих мест
- Количество заявок от россиян на получение "дальневосточного гектара" превысило 101 тысячу
- За реализацией проектов на Дальнем Востоке будут следить на "высшем уровне"
- Грузовые перевозки между Россией и Китаем выросли на 16%
- На Дальнем Востоке планируется реализация нефте- и газохимических проектов с инвестициями более 3 трлн рублей
- На Дальнем Востоке потенциальные инвесторы взяли курс на импортозамещение
- Росрыболовство оптимизирует логистику рыбы с Дальнего Востока
- Желающие переехать на Дальний Восток хотят работу и жилье
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.