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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 23 Апреля, 21:12 |
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Сбербанк открыл линию оперативной консультационной помощи застройщикам
Сбербанк создал специальную линию оперативной консультационной помощи застройщикам в связи с переходом на новую модель финансирования долевого строительства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
В соответствии с изменением российского законодательства с 1 июля 2019 года большинству девелоперов придется перейти на проектное финансирование и расчеты с дольщиками через специальные счета эскроу (счет эскроу — счет условного депонирования, на котором до окончания строительства заморожены средства покупателя жилья).
Перед застройщиками стоит непростая задача — им нужно в короткие сроки изменить привычную бизнес-модель и начать работать с привлечением проектного финансирования банков. В настоящий момент в России работает более 5000 девелоперов. При этом объем инвестиций в строительство жилья за счет проектных кредитов банка составил около 10% в 2018 году.
Теперь застройщик, позвонив по единому телефону 8 800 707-88-57 (для городских телефонов) или на короткий номер 0255 (с мобильного, кроме абонентов «Теле-2»), сможет получить консультацию по вопросам банковского финансирования своих строительных проектов, по процессу работы со счетами эскроу, познакомиться с персональным клиентским менеджером, а также узнать о других продуктах банка для девелоперских компаний.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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