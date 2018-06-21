|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Июля, 20:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Президент РФ пригласил в ТОРы инвесторов из АСЕАН
Такое заявление было сделано в рамках выступления главы российского государства на Деловом Совете Россия-АСЕАН, в котором принимают участие крупнейшие бизнесмены и главы государств Ассоциации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития России.
Как отметил национальный лидер, на Дальнем Востоке "созданы двенадцать территорий с льготным режимом для бизнеса, начал свою деятельность и Свободный порт Владивосток". По словам главы государства, "осуществляется модернизация Транссиба – крупной железнодорожной магистрали, которая связывает европейскую часть России с Дальним Востоком, а значит, и со всем азиатским регионом. Мы приступили к серьёзному освоению Северного морского пути, который является кратчайшим торговым путём из Азии в Европу".
Президент подчеркнул, что на Дальнем Востоке и в других частях страны формируется благоприятный инвестиционный климат. "Стараемся создать максимально комфортные условия для предпринимательской деятельности, снижаем административную и налоговую нагрузку, отслеживаем инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации. Это позволило нам в прошлом году подняться в рейтинге Всемирного банка со 120-го на 51-е место по условиям ведения бизнеса", - заявил Владимир Путин.
Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована в 1967 году. К настоящему моменту в нее входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Среди участников сочинского саммита: президент Индонезии Джоко Видодо, президент Мьянмы Тхин Чжо, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер- министр Таиланда Прают Чан-Оча, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и премьер- министр Лаоса Тхонглун Сисулит.
АСЕАН является масштабным объединением. Общее население стран блока составляет 630 млн человек. Совокупный ВВП оценивается в 2,57 трлн долл. по состоянию на 2014 год. Темпы экономического роста - стабильные (в 2014 году - 4,6%).
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.