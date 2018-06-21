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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:42 |
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С 1 июля на Дальнем Востоке инвесторы получат новые преференции
Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совместном заседании коллегии Генпрокуратуры Российской Федерации и Минвостокразвития России.
Речь идет о льготе по налогу на добычу полезных ископаемых. Льготой по налогу на прибыль можно будет воспользоваться с 1 января следующего года. Льготы по налогу на прибыль организации и налогу на добычу полезных ископаемых будут действовать 10 лет. Причем в зачет пойдут инвестиции, осуществленные начиная с 1 января 2013 г.
Как подчеркнул Министр, новый закон дает особые налоговые льготы для всех без исключения инвесторов, вложивших в течение трех лет в реализацию проектов на Дальнем Востоке 50 млн рублей и более. Предприниматель получает льготу в заявительном порядке, после достижения определенного уровня инвестиций в проект, льгота возникает по факту инвестиций в уведомительном порядке.
Исключаются какие-либо требования к инвесторам для получения льгот, кроме установленных напрямую в Налоговом кодексе. Все, что необходимо инвестору - подать заявление в налоговый орган, в котором отразить объем и сроки осуществленных инвестиций. Заявление должно быть направлено до представления налоговой декларации, в которой впервые заявлены пониженные налоговые ставки. Инвестор может рассчитывать на применение следующих налоговых ставок: по налогу на прибыль - от 0 до 10% в первые 5 лет, от 10 до 18% в последующие 5
лет; по НДПИ: применение коэффициента, характеризующего территорию добычи, - 0 в течение первых 2 лет, с последующим увеличением на 0,2 каждые 2 года.
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