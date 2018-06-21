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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:45 |
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На ВЭФ будет подписано соглашение о создании платформы для привлечения на Дальний Восток японских инвестиций
Подписание состоится на полях второго Восточного экономического форума.
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в эксклюзивном интервью ИА Синьхуа.
"Участие JBIC в этом проекте - системный сигнал японскому бизнесу, что на Дальнем Востоке можно и нужно вести выгодный бизнес, на Дальнем Востоке можно и нужно инвестировать. Кроме того, по линии JBIC целый ряд проектов на Дальнем Востоке получает льготное финансирование", - подчеркнул Александр Галушка. Он также отметил, что после встречи Президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в мае этого года торгово-экономическое взаимодействие между странами активизировалось. На данный момент на долю Японии приходится более 7% всех привлеченных на Дальний Восток с помощью новых инструментов развития инвестиций. Один из примеров успешно реализованных проектов - тепличный комплекс, построенный японскими инвесторами в Хабаровском крае.
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