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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Августа, 20:50 |
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Желающие переехать на Дальний Восток хотят работу и жилье
Служба адаптации и поддержки АРЧК ДВ была создана по поручению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, для того чтобы оказывать информационно-консультационную поддержку гражданам, желающим переехать и переехавшим на Дальний Восток. С начала работы в Службу адаптации переезжающих работников поступило свыше 15 тысяч обращений, на основе анализа которых специалисты Агентства составили социальный портрет переселенца.
«Большая часть из желающих переехать на Дальний Восток проживает в Центральном федеральном округе – около 20%, 10% - в Сибирском, около 6 % - в Приволжском округе. Обращения также поступают из Северо-Западного, Южного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов России», - отметили в Службе адаптации и поддержки переезжающих работников.
57% заявителей – люди в возрасте от 30 до 44 лет, четверть – молодежь до 30 лет и порядка 20% - граждане от 45 до 60 лет. 66% ищущих работу на Дальнем Востоке – мужчины, чаще всего интересуются вакансиями в сфере промышленности. Почти 80% соискателей имеют высшее образование, 14% - среднее профессиональное, добавили эксперты.
Мерами господдержки интересуются 37% людей, обращающихся в Службу адаптации, топ приоритетных мер возглавляют работа и жилье, отметили в Агентстве.
«В число наиболее ожидаемых мер господдержки для желающих переехать на Дальний Восток вошли гарантированное трудоустройство, содействие в решении жилищного вопроса, выплата подъемных или компенсация переезда, «дальневосточный гектар» и поддержка малого и среднего бизнеса», - добавили в АРЧК ДВ.
Специалисты службы адаптации рассказывают желающим переехать на Дальний Восток, какие госпрограммы предусматривают возможность компенсации расходов на переезд за счет работодателя или государства в случае трудоустройства.
"Это программа повышения трудовой мобильности, программа для граждан, заключивших трудовой договор о работе в федеральных органах государственной власти или государственных внебюджетных фондах России и других федеральных госучреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также для безработных граждан. Кроме того, ряд релокационных пакетов, включающих переезд и предоставление жилья, имеют и крупные работодатели дальневосточного региона. Агентство сотрудничает со 176 компаниями, в нашей базе тысяч вакансий в различных отраслях экономики. Кроме того, в каждом субъекте ДФО существует свой перечень мер господдержки для переселенцев, в том числе для участников программы «дальневосточный гектар», - добавили в АРЧК ДВ.
Отметим, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков подчеркнул, служба адаптации и поддержки переезжающих – одно из пяти решений, разработанных Агентством для привлечения людей на Дальний Восток. Необходимо не только обеспечить их работой, но и закрепить в регионе. Все меры поддержки, которыми могут воспользоваться переезжающие, можно найти в интерактивном Навигаторе на сайте Агентства в одноименном разделе. Контакты службы адаптации и поддержки 8 800 301 5445, support@hcfe.ru, обращение можно направить также через форму обратной связи на сайте АРЧК ДВ.
Напомним, в конце июня Правительство России утвердило Концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Документ предусматривает разработку мер по стимулированию рождаемости, поддержке региональных программ материнского капитала, введению новых налоговых льгот и пособий для многодетных семей, проведению мероприятия по работе с молодежью, а также увеличению миграционного притока на Дальний Восток, в том числе соотечественников, переезжающих из-за рубежа.
По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минвостокразвития России совместно с профильными ведомствами разрабатывает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.
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