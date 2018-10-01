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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Raiffeisen Travel Card: 1 000 000 бонусных миль в день
В апреле 2013 года ежедневный оборот по портфелю Raiffeisen Travel Card превысил 1 млн долларов США. Таким образом, держатели этих карт получают порядка 1 000 000 бонусных миль ежедневно за безналичные оплаты.
«Портфель Raiffeisen Travel Card на порядок превышает портфели других кобрендов в нашей линейке, что в первую очередь связано с высоким спросом на карточки для путешественников. Кроме того, бонусные мили по нашей карте можно потратить не только на оплату авиаперелета, но и других туристических услуг, что делает этот продукт особенно интересным для клиентов», - отметил Алексей Капустин, начальник управления розничных продуктов и развития клиентских отношений ЗАО «Райффайзенбанк».
«Достигнутые результаты свидетельствуют о постоянно растущем интересе к универсальному карточному продукту, предоставляющему не только удобный способ использования денежных средств на оплату товаров и услуг, но и возможность приобретения любой туристической услуги за бонусные мили, что мы и воплотили с Райффайзенбанком в кобрендовой карте Raiffeisen Travel Card. Мы непрерывно развиваем программу Travel Miles и уверены, что в ближайшее время наши клиенты получат дополнительные возможности по использованию накопленных миль Travel Miles в рамках проекта», - сказал Владимир Бредихин, генеральный менеджер Braddy S.A. (iGlobe.ru).
Raiffeisen Visa Travel Card — кобрендовый проект, созданный совместно с онлайн-порталом iGlobe.ru. Держатели могут накапливать бонусные мили Travel Miles, совершая покупки по карте. Бонусные мили можно обменять на авиабилеты и различные туристические услуги, представленные на сайте iGlobe.ru — бронь отелей, аренду автомобилей и др.
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