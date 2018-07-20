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Частные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке могут получить административную поддержку
Соответствующее постановление о внесении изменений в методику отбора и поддержки инвестпроектов подписано Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития России.
«Нам важен любой инвестор на Дальнем Востоке, по его желанию мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта. Это открытая позиция, процедура прозрачная, утверждена Правительством России. Любой инвестор, который желает воспользоваться такой формой поддержки, может это сделать», - подчеркнул Александр Галушка.
По мнению Министра, «принятие данного Постановления Правительства является ещё одним шагом в практической реализации утверждённой 9 августа 2016 года новой редакции государственной программы развития Дальнего Востока, в которой заложен приоритет частных инвестиций».
По его словам, «значение имеют и государственные вложения, но они рассматриваются как катализатор экономического процесса и способ привлечения частных средств. Если частные инвестиции невозможны может подключиться бюджет», - утонил глава Минвостокразвития.
Министр напомнил, что в идее новых инструментов развития Дальнего Востока уже изначально заложено стимулирование частных инвесторов. Среди примеров реализации нового принципа – механизм ТОР, Свободный порт Владивосток, инфраструктурная субсидия инвестиционным проектам, льготное кредитование со стороны Фонда развития Дальнего Востока. С их помощью удалось привлечь в экономику макрорегиона 1,16 трлн рублей, из них 80 млрд – государственные вложения, а более 1 трлн - частные инвестиции. «То есть на один бюджетный рубль приходится 12 рублей частных инвестиций. Это практическое воплощение нового подхода», - уточнил Александр Галушка.
«Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Уже внедренные и планируемые к внедрению механизмы привлечения инвесторов будут обсуждаться на полях второго Восточного экономического форума, 2-3 сентября во Владивостоке», - подытожил глава Минвостокразвития.
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