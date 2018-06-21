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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:43 |
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На ВЭФ во Владивостоке будут продавать алмазы общей массой 1098 карат
На международном аукционе будут представлены алмазы специальных размеров массой 10 карат и более. Также будет организован бриллиантовый тендер, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу АК «АЛРОСА».
Алмазные аукционы уже стартовали на острове Русском во Владивостоке. Они будут проходить с 23 августа по 3 сентября. В компании сообщили, что на торги выставлены алмазы собственности АК "Алроса" и АО "Алмазы Анабара" в количестве 19 штук (19 лотов) общей массой 1098 карат. Самый крупный алмаз, представленный на аукционе, имеет массу 401,97 карат.
Одновременно планируется провести бриллиантовый тендер, на котором будет представлено 28 бриллиантов. В том числе, 5 камней имеют массу более 5 карат, самый крупный бриллиант - 40,25 карат. 18 камней являются фантазийно окрашенными.
"Подобные торги проводятся во Владивостоке впервые. Показ драгоценных камней пройдет с 23 августа по 2 сентября, подведение итогов аукциона состоится 3 сентября в электронном формате через сайт", - отметили в компании. Ожидается, что всего в просмотре примут участие 30 компаний из Гонконга, Израиля, Индии, США, Бельгии и России.
Досье «Дальневосточного капитала»: АК "Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья.
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