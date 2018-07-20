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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 14:36 |
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Алмазные "короли" летят во Владивосток
Саммит алмазных бирж Азиатского региона, входящих во Всемирную Федерацию Алмазных Бирж (WFDB), впервые пройдет в России. 26-27 августа участников и гостей саммита примет Владивосток.
Принимающей стороной саммита является московская «Алмазная Биржа», которая представляет Россию в этой международной организации. Спонсором и организатором мероприятия является компания АЛРОСА.
Такого рода встречи президентов алмазных бирж Азии проводятся ежегодно с 2010 года. Настоящий саммит отличается рекордным количеством участников, в числе которых президент WFDB г-н Эрнест БЛОМ (ЮАР), вице-президент г-н Иорам ДВАШ (Израиль), президенты тринадцати алмазных бирж, представители Гохрана и Министерства Финансов РФ, а также делегация Кимберлийского процесса, находящаяся с визитом в России.
«Для нас это большая честь провести очередной Азиатский саммит во Владивостоке, новой, быстро развивающейся алмазной столице России, - комментирует событие президент московской «Алмазной биржи» Алекс ПОПОВ. - Присутствие высокопоставленных гостей из 12 стран, представляющих более 90% всей мировой торговли алмазами и бриллиантами, говорит о важности события и о том уважении, которым российская отрасль пользуется в мире».
Досmе ДК
WFDB создана в 1947-м году для поддержки и руководства мировой алмазной и бриллиантовой отраслью. Основными целями федерации являются поддержка высоких стандартов, защита репутации и обеспечение устойчивости и доходности индустрии, а при необходимости, принятия дисциплинарных мер для этого. В организацию входят 31 биржа из 22-стран. Президентом WFDB является г-н Эрнест Блом, президент алмазной биржи Южной Африки.
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