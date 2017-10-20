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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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24 Октября 2017, 16:02 | Регион сегодня
Отчисления ДВЖД в бюджеты регионов увеличились на четверть
Более 10,9 млрд рублей перечислила Дальневосточная магистраль и функциональные филиалы в границах железной дороги в бюджеты регионов с января по сентябрь 2017 года.
В том числе, Хабаровский край – 4 млрд 786 млн рублей (+28,7%), Приморский край – 2 млрд 69 млн рублей (+17,6%), Амурская область – 2 млрд 517 млн рублей (+32,2%), Еврейская автономная область – более 625 млн рублей (+29,6%), Саха (Якутия) – 216,8 млн рублей (+14,9%), Сахалинская область – 721,9 млн рублей (+13,6%).
Напомним, Дальневосточная железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков ДФО. По данным Дальневосточного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», расчеты с бюджетами всех уровней произведены в полном объеме и в установленные сроки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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