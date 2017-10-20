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Герман Греф назвал передовые технологии будущего на ближайшие 5–10 лет
«Если говорить о Сбербанке, то это три технологии. Номер один — это искусственный интеллект, который сегодня является уже доминирующей технологией. Второе — это, конечно, технология блокчейн — наше будущее. И третья технология — робототехника. Если говорить о государстве, то я бы, помимо названных трёх, поставил во главу угла квантовые технологии — квантовый компьютинг и всё, что связано с квантовыми сенсорами, с квантовой криптозащитой», — сказал он.
Кроме того, Герман Греф прокомментировал вступление Сбербанка в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA).
«Мы считаем платформу Ethereum одной из самых продвинутых для использования прикладных задач технологии блокчейн, — подчеркнул он. — Мы хотим участвовать в развитии самой технологии, её различных возможностей и имплементации этих возможностей в России».
«Эта технология может радикально изменить наш сектор. Блокчейн позволяет обойтись без централизованной платформы. Поэтому это будет иметь очень серьёзное воздействие на конфигурацию нашего бизнеса, на технологическую оболочку и на саму бизнес-модель», — добавил Герман Греф.
Сбербанк стал первым российским банком в составе Enterprise Ethereum Alliance.
EEA создан в феврале 2017 года для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реальном бизнесе. Альянс объединяет крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft. В альянс также входят успешные технологичные стартапы и научно-исследовательские организации. EEA создаёт инновационные технологии, которые обеспечат компаниям новый уровень конфиденциальности данных, надёжности и масштабируемости операций.
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