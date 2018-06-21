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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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Резидент Свободного порта Владивосток откроет промышленную прачечную
Инвестор Свободного порта Владивосток - Компания «Идальго» построит высокотехнологичную прачечную во Владивостоке. Запуск проекта запланирован на 3 квартал 2019 года, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Средства будут направлены на завершение строительно-ремонтных работ и наладку производственной линии. Предприятие планирует предоставить 24 рабочих места, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Корпорации развития Дальнего Востока.
Компания намеренна увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Также произвести расширение налоговой базы за счет сопутствующих направлений – увеличение объемов реализации (торговли) и потребляемых услуг.
«Работа над проектом ведется на протяжении нескольких лет. Представленный бизнес-план является завершающим этапом проекта. С вступлением в силу закона о свободном порте, мы получили возможность стать резидентами СПВ и реальную поддержку государства в виде налоговых преференций. Льготный налоговый режим позволит нам направить высвободившиеся средства на успешное завершение инвестиционного проекта», - говорит генеральный директор ЗАО «Идальго» Андрей Сапега.
В рамках создания промышленного комплекса планируется внедрение современного высокотехнологичного оборудования, что позволит принимать как крупные заказы от предприятий и организаций города, так и обслуживать частных клиентов.
Отметим, сегодня во Владивостоке в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 43 резидента с объемом инвестиций 17,6 млрд рублей и планами на создание более 3 тысяч рабочих мест.
С начала реализации федерального закона о СПВ на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 182 заявки на общую сумму инвестиций более 255,2 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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