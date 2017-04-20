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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Земли для "дальневосточного гектара" могут расширить за счет охотугодий и территории Роснедра
Юрий Трутнев: "Минобороны мы трогать не будем, а что касается охотугодий и Роснедра – там, вроде, все решения приняты. Надо, чтобы они уже в законе нашли отражение. Вы так и сделайте, вы людей предупредите. Возвращать им заявления не надо, отказывать не надо. Предупредите, что поправки уже в стадии внесения, поэтому мы в ближайшее время закончим. Ситуацию поправим, собственно уже поправили, мы обо всё с ними договорились".
Как неоднократно ранее говорил вице-премьер: «Мы будем в охотничьих угодьях оставлять только те части охотничьих угодий, которые нужны под строительство охотничьей инфраструктуры. Охота – дело хорошее, но все же строительство жилья, бизнес, сельское хозяйство для нас более важно. Охотятся люди будут на свободных территориях. А там, где будут заявки, будет выделяться земля для хозяйственного освоения».
В настоящее время за весь период реализации программы «дальневосточный гектар» принято 3482 заявки. Выдано 700 гектаров. Еще 700 заявок находятся либо в стадии постановки на кадастровый учёт, либо заключения договора. Вместе с тем, как уточнил заместитель министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимир Балакаев, к началу реализации третьего этапа программы, когда землю на Дальнем Востоке может получить любой россиянин, закрытые земли на территории региона увеличились на 16%.
«Это произошло за счёт закрытия земель Минобороны, Роснедра и ограниченных в обороте охотугодий. С принятием в мае поправок, на охотугодиях будет позволительно формировать « дальневосточный гектар» . У нас сегодня в Елизовском районе есть 308 заявок, которые при вступлении поправок в силу, будут одобрены, и люди получат свои гектары», - сообщил он.
Напомним, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило второй пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре».
Как ранее комментировал замглавы Минвостокразвития России Сергей Качаев, первые изменения в закон были внесены в декабре прошлого года. Сейчас подготовлен второй пакет поправок.
Сергей Качаев: "Сейчас на Дальнем Востоке доступно около 150 миллионов гектаров, мы рассчитываем расширить эту площадь, для того, чтобы у граждан было больше выбора, где можно брать землю. Соответственно, мы будем снимать ограничения на те земельные участки, которые сейчас выведены из оборота, которые не предоставляются в рамках проекта".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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