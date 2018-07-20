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25 Августа 2016, 12:21 | Регион сегодня

Президент России дал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

Одной из актуальных и первоочередных задач остается улучшение демографии на Дальнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства России, состоявшегося 10 августа 2016 года, на котором обсуждались вопросы развития Дальнего Востока.

В первую очередь речь идет о финансировании новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» до 2025 года. Как уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «новая редакция учитывает все новые механизмы развития Дальнего Востока и всю ту работу, которую необходимо выполнить для успешного развития макрорегиона. В ней заложены ориентиры бюджетного финансирования на 2017–2019 годы в размере 46,7 миллиарда рублей ежегодно, что позволит продолжить последовательную работу по развитию дальневосточного региона».

Глава государства поручил Правительству России при подготовке проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов дополнительно рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий дальневосточной госпрограммы в запланированных объемах. Доклад по этому пункту главе Правительства Дмитрию Медведеву предписано сделать до 15 октября текущего года.

На прошедшем совещании под руководством Президента России с членами Правительства глава Минвостокразвития поднял вопрос доступности авиасообщения дальневосточных регионов. Для решения этой задачи Правительству России вместе с «Аэрофлотом», Сбербанком, ВТБ, авиакомпанией «Россия» и Внешэкономбанком в рамках ранее заключенных соглашений поручено обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов. Это поручение должно быть выполнено к 1 декабря 2016 года.

Одной из актуальных и первоочередных задач остается улучшение демографии на Дальнем Востоке. Низкая плотность населения сдерживает развитие макрорегиона. Последние 20 лет наблюдалось снижение численности населения, в первую очередь из-за оттока трудоспособных граждан. Постепенно ситуация меняется. Как отметил Александр Галушка, «отток населения с российского Дальнего Востока за первое полугодие сократился в 5 раз, что является лучшей демографической динамикой с 1992 года. Люди начинают верить в перспективы региона, появилась надежда. Главный показатель правильной работы в регионе – когда людям хочется жить и работать на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что люди поверили в Дальний Восток».

Вместе с тем требуются дополнительный комплекс мер, направленный на улучшение демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе. По словам Министра, основная цель – «чтобы этот отток окончательно прекратился, и начался приток населения на Дальний Восток, чтобы люди связывали свою судьбу с развитием самых восточных российских территорий». Правительство России и дальневосточные регионы должны представить свои предложения по улучшению демографической ситуации главе государству до 1 марта.

Напомним, стратегической целью демографического развития Дальнего Востока до 2030 года является стабилизация численности на уровне 6,2–6,3 млн человек к 2020 году и обеспечение условия для его дальнейшего роста на основе устойчивого социально-экономического развития регионов до 8 млн человек к 2030 году.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Минвостокразвития  Путин 


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