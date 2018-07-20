|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Июля, 13:25 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Президент России дал ряд поручений по развитию Дальнего Востока
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства России, состоявшегося 10 августа 2016 года, на котором обсуждались вопросы развития Дальнего Востока.
В первую очередь речь идет о финансировании новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» до 2025 года. Как уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «новая редакция учитывает все новые механизмы развития Дальнего Востока и всю ту работу, которую необходимо выполнить для успешного развития макрорегиона. В ней заложены ориентиры бюджетного финансирования на 2017–2019 годы в размере 46,7 миллиарда рублей ежегодно, что позволит продолжить последовательную работу по развитию дальневосточного региона».
Глава государства поручил Правительству России при подготовке проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов дополнительно рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий дальневосточной госпрограммы в запланированных объемах. Доклад по этому пункту главе Правительства Дмитрию Медведеву предписано сделать до 15 октября текущего года.
На прошедшем совещании под руководством Президента России с членами Правительства глава Минвостокразвития поднял вопрос доступности авиасообщения дальневосточных регионов. Для решения этой задачи Правительству России вместе с «Аэрофлотом», Сбербанком, ВТБ, авиакомпанией «Россия» и Внешэкономбанком в рамках ранее заключенных соглашений поручено обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов. Это поручение должно быть выполнено к 1 декабря 2016 года.
Одной из актуальных и первоочередных задач остается улучшение демографии на Дальнем Востоке. Низкая плотность населения сдерживает развитие макрорегиона. Последние 20 лет наблюдалось снижение численности населения, в первую очередь из-за оттока трудоспособных граждан. Постепенно ситуация меняется. Как отметил Александр Галушка, «отток населения с российского Дальнего Востока за первое полугодие сократился в 5 раз, что является лучшей демографической динамикой с 1992 года. Люди начинают верить в перспективы региона, появилась надежда. Главный показатель правильной работы в регионе – когда людям хочется жить и работать на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что люди поверили в Дальний Восток».
Вместе с тем требуются дополнительный комплекс мер, направленный на улучшение демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе. По словам Министра, основная цель – «чтобы этот отток окончательно прекратился, и начался приток населения на Дальний Восток, чтобы люди связывали свою судьбу с развитием самых восточных российских территорий». Правительство России и дальневосточные регионы должны представить свои предложения по улучшению демографической ситуации главе государству до 1 марта.
Напомним, стратегической целью демографического развития Дальнего Востока до 2030 года является стабилизация численности на уровне 6,2–6,3 млн человек к 2020 году и обеспечение условия для его дальнейшего роста на основе устойчивого социально-экономического развития регионов до 8 млн человек к 2030 году.
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.