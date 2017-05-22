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Дальневосточная госпрограмма по эффективности заняла 7 место из 37 возможных
Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам прошедшего заседания Правительства России.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Минэконопразвития представил доклад с оценкой эффективности госпрограмм. В 2016 году осуществлялась реализация 37 государственных программ, из них только 18 признаны эффективными. Итоги реализации программ были озвучены на прошедшем заседании Правительства России. Программа по развитию Дальнего Востока заняла 7-е место в общем рейтинге. Этот результат является лучшим за все время реализации данной государственной программы начиная с 2014 года".
Как напомнил Министр, новая редакция госпрограммы по развитию Дальнего Востока была утверждена Правительством России в августе 2016 года. В ее основу легли инструменты новой модели развития Дальнего Востока: территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт Владивосток, адресная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, проекты Фонда развития Дальнего Востока, а также федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы».
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