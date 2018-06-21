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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 04:59 |
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Правительством России одобрена инфраструктурная поддержка трем дальневосточным инвестпроектам
«Мы примем проект распоряжения, который предусматривает оказание государственной поддержки ещё трём инвестиционным проектам в этом регионе. Речь идёт о создании производства пиломатериалов, комплекса по хранению зерна и производству семян и строительстве золотодобывающего предприятия. Там значительные инвестиции государственные, но ещё более значительные инвестиции частные, порядка 18 млрд рублей, создаётся более тысячи рабочих мест», – подчеркнул Председатель Правительства России.
Напомним, решение о предоставлении государственной инфраструктурной поддержки данным инвестпроектам было принято в июне этого года Правительственной комиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Объем частных инвестиций – 18,06 млрд рублей. Объем господдержки составит 2,01 млрд рублей, 0,93 млрд рублей будет выделено в этом году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития России.
В Хабаровском крае будет реализован проект по организации производства строганных и профилированных пиломатериалов (ООО «Азия Лес») с объемом частных инвестиций 7,62 млрд рублей. Государственные вложения в инфраструктуру составят 0,85 млрд рублей. В Республике Саха (Якутия) проект по строительству и эксплуатации горно-обогатительного комбината «Тарын» на месторождении «Дражное» (ЗАО «Тарынская Золоторудная компания») с объемом частных инвестиций 8,80 млрд рублей получит 0,98 млрд рублей государственных вложений. В Приамурье будет создан производственно-логистический комплекс хранения растительного сырья и комплексный селекционно-семеноводческий центр (ООО «Амурагрокомплекс». Объем государственных вложений составит 0,18 млрд рублей при частных инвестициях в сумме 1,64 млрд рублей.
Как напомнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, инфраструктурная поддержка инвестпроектов является одним из инструментов стимулирования экономики макрорегиона. Всего такую государственную инвестиционную поддержку на Дальнем Востоке получили 13 инвестпроектов с объемом инвестиций в 328 млрд рублей, большая часть которых - 292 млрд рублей – частные.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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