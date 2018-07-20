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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:23 |
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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогло привлечь более 2,8 тысяч специалистов в ДФО
С января по сентябрь при участии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) на предприятия ДФО подобрано и трудоустроено 2860 кандидатов. Это составило 70% от целевого показателя, которого планируется достичь к концу текущего года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.
За прошедших 9 месяцев АРЧК ДВ оказало помощь более ста компаниям в закрытии массовых вакансий на рабочие специальности и подборе узкоспециализированных профессионалов в компаниях рыбодобывающей, обрабатывающей, нефтегазовой, золоторудной, пищевой, строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и других отраслей. В числе компаний, воспользовавшихся услугами АРЧК ДВ, – резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток, ГК «Доброфлот», ГК «Невада», RFP Group, ГК «РусАгро», АО АС «Амур», АО «Роснефтегаз».
По словам генерального директора Агентства Валентина Тимакова, «доля уникальных вакансий достигает трети от общего числа заявок работодателей, что может являться одним из свидетельств развития новых видов производств, в том числе высокотехнологичных, а также потребности бизнеса в профессиональных управленческих кадрах». «В первую очередь, вакансии предлагаются дальневосточникам, и только при отсутствии кандидатов привлекаются специалисты из других регионов», - подчеркнул он.
Средний срок закрытия вакансии составляет 5-7 рабочих дней для массовых и до 1,5 месяцев для уникальных позиций. Качество подбора кандидатов обеспечивается применением технологий их оценки, основанных на экспертном понимании отраслевой и региональной специфики предприятий-заказчиков. В среднем Агентство представляет на рассмотрение работодателю от 7 до 10 кандидатов, прошедших тщательный отбор.
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогло нам привлечь коммерческого директора. Он приехал из Санкт-Петербурга и уже работает в нашей сети. Хочу отметить своевременность появления Агентства – в связи с развитием региона существует потребность в профессиональных кадрах, АРЧК ДВ помогает ее качественно и оперативно удовлетворить», – сказала Евгения Захарова, руководитель департамента управления персоналом Сети Мини-маркетов «Раз Два» (ГК «Невада», ТОР «Хабаровск»).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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