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27 Октября 2017, 11:28 | Регион сегодня |

Регионы России пригласили корейский бизнес продолжить диалог

25 октября 2017 года в Сеуле (Республика Корея) Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Фонд "Росконгресс" представили корейским инвесторам экономический потенциал восьми субъектов Российской Федерации.

Деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» было организовано совместно с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Торгово-промышленной палатой Республики Корея (KCCI) и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA). Это на практике отражает реализацию меморандума о взаимопонимании между Фондом «Росконгресс» и KOTPA, обмен подписанными документами по которому состоялся на площадке ВЭФ в присутствии Президента России Владимира Путина и Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

С российской стороны в мероприятии приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры Наталья Комарова, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, а также представители Калининградской, Амурской областей и Хабаровского края.

Подчеркивая важность развития российско-корейских торгово-экономических обменов за минувшие годы, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что не только Россия заинтересована в приходе корейских инвестиций, технологий и управленческих практик, но и для бизнеса Кореи очень важно узнавать больше о возможностях для реализации совместных проектов. По ее словам, «дополнительную актуальность сегодняшнему форуму придает недавняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента Кореи Мун Чжэ Ина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. И сегодняшняя встреча является практической реализацией всеобъемлющего партнерства между нашими странами, о чем договорились Путин и Мун».

Генеральный директор АСИ также акцентировала внимание участников на позитивных изменениях, происходящих в российской экономике.

«Успехи российской экономики традиционно демонстрируются на форумах Фонда „Росконгресс“. В рамках Всемирного экономического форума в январе будущего года в Давосе будет организована работа „Русского дома“, где пройдет множество интересных мероприятий. А уже в мае 2018 года (24—26 мая) пройдет очередной Петербургский международный экономический форум — один из крупнейших форумов в мире по вопросам глобальной и российской экономической повестки. Пользуясь случаем, приглашаю корейских партнеров посетить эти мероприятия — будем вам очень рады!» — отметила Светлана Чупшева.

Участников встречи также приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Александр Тимонин. Он подчеркнул, что за 25 лет, прошедших с момента установления дипотношений между РФ и РК, создана обширная договорно-правовая база: более 50 соглашений по торговле, о гарантиях инвестиций, по рыболовству, по предотвращению двойного налогообложения, о сотрудничестве в военно-технической области, в сфере мирного использования атомной энергии, культурном обмене и др.

«Корея не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным рядом зарубежных стран начиная с 2014 года, а российское направление заявлено приоритетом внешней политики нынешнего президента РК», — рассказал Александр Тимонин.

Республика Корея — один из стратегических партнеров близлежащих регионов России — Сахалина и Хабаровского края. Как отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, географическая близость к емким рынкам стран АТР, высокий ресурсный потенциал делают островной регион привлекательным для развития внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества.

 «Безусловно, позитивное влияние на развитие внешнеторговых отношений Сахалинской области с Республикой Корея оказала реализация нефтегазовых проектов на шельфе острова. Корейские компании являются одними из основных импортеров нефти и сжиженного природного газа. Кроме нефти и СПГ мы поставляем на корейский рынок уголь, рыбу и морепродукты. В свою очередь, в Республике Корея закупаются оборудование и механические устройства, черные металлы и изделия из них, суда и лодки, полимерные материалы. В островной экономике работает порядка 150 млн долларов корейских инвестиций. На территории области зарегистрировано 72 предприятия с участием корейского бизнеса, филиалы и представительства ряда корейских компаний», — рассказал Олег Кожемяко в рамках презентации.

С корейской стороны в мероприятии приняли участие президент Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTPA) г-н Ким Чжэ Хон, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Корея (KCCI) г-н Пак Ён Ман и председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) г-н Ким Ин Хо. Они единогласно приветствовали инициативу российской стороны по привлечению инвестиций и инновационного потенциала корейского бизнеса.

«Это отличный шанс познакомить наших русских друзей с возможностями построения бизнеса и рассказать о наших инвестиционных возможностях», — добавил г-н Ким Ин Хо.

Во встречах G2B в формате прямого общения с главами российских регионов всего приняли участие руководителей порядка 200 глав корейских компаний. Это свидетельствует о заинтересованности представителей делового сообщества принимающей стороны в двустороннем развитии новых проектов, моделей государственного взаимодействия и экономического сотрудничества России и Кореи.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Республика Корея  Сеул 


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