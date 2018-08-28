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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 17:12 |
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"МегаФон" и МТС открыли доступ к услугам 4G для пользователей новых моделей iPhone
В сообщении "МегаФона", говорится, что услуги 4G доступны пользователям с 24 января на iPhone5S (модели A1457 и A1530) и iPhone5C (модели A1507 и A1529), сетевые обновление от оператора - с 25 января. Для подключения к 4G необходимо заменить sim-карту на поддерживающую LTE.
До этого момента в LTE-сетях "МегаФона" из продукции американского вендора работали только планшеты iPad Air. С сетями 4G МТС были совместимы iPad Air и iPad Mini Retina.
"Для начала работы в скоростной сети LTE пользователю необходимо зайти в раздел "Настройки - Основные - Об этом устройстве", где пользователю будет предложено обновить настройки сети. Российский стандарт LTE поддерживают следующие версии аппаратов: iPhone 5S - A1457 и A1530, iPhone 5C - A1507 и A1529. С прошлого года LTE МТС работает в планшетах Apple - iPad Air и новом iPad mini", - сообщила пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Анна ЛЫСЕНКО.
Первым сотовым оператором в России, к сетям 4G которого Apple открыла доступ пользователям iPhone, было ОАО "ВымпелКом". Компания в прошлом году стала единственным оператором, заключившим прямой контракт с Apple на закупку смартфонов.
МТС и "МегаФон", в отличие от "ВымпелКома", закупали iPhone5S и iPhone5C не напрямую, а у оптовых дистрибуторов Merlion и "Дихаус".
С января 2013 года ситуация изменилась: прямой контракт на закупку устройств у Apple подписал также "МегаФон". Контракт заключен на 3 года и предусматривает прямые поставки выпущенных и будущих моделей iPhone.
Продажи в России последних версий смартфонов от Apple - iPhone5S и iPhone5С, начались 22 октября 2013 года. Это первые смартфоны американской компании, совместимые с российскими сетями 4G: оба iPhone могут работать на частотах 2,5-2,7 ГГц. Однако у Apple есть возможность устанавливать программные ограничения на работу своих устройств в сетях операторов. Как правило, прежде чем снять блокировку, Apple тестирует сети операторов и работу на них своих смартфонов.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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