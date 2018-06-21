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Среда| 11 Июля, 19:23 |
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Виктор Ишаев: Мы должны посчитать, какие потери понесет экономика Дальнего Востока от ВТО
Данные инициативы обсуждались на выездном заседании коллегии Министерства в Южно-Сахалинске под председательством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
С прогнозом экономических изменений, связанных с вступлением в ВТО, выступил заместитель директора Департамента стратегического планирования и реализации программ развития Дальнего Востока Минвостокразвития России Александр Зимин.
Он напомнил, что Россия присоединилась к ВТО в августе 2012 года, но дискуссии о плюсах и минусах членства в этой организации продолжаются до сих пор.
«Сам факт присоединения не приведет ни к автоматическому увеличению объемов экспорта и инвестиций, ни к совершенствованию структуры экономики. Это потенциал, и чтобы его реализовать, нужна серьезная работа», – подчеркнул Александр Зимин.
В октябре 2012 года Правительством РФ принят план действий, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям ВТО. Однако, по словам А.Зимина, они носят краткосрочный характер. В связи с этим Минвостокразвития России считает необходимым разработать долгосрочную программу действий.
Он пояснил, что в рамках присоединения к ВТО Российская Федерация согласовала пакет обязательств, предусматривающих снижение уровня защиты и поддержки отечественных производителей товаров и услуг. Например, в аграрном секторе разрешенные объемы субсидирования сельхозпроизводителей до 2018 года сократятся вдвое.
Ставки экспортных пошлин снизятся (либо будут обнулены) примерно на 700 товарных позиций.
В течение 7 лет уровень ввозных пошлин на товары снизится с существующих 10,3% до 7,1%, в том числе на промышленные товары – с 9,4% до 6,4%, на сельскохозяйственную продукцию – с 15,6% до 11,3%.
В этой связи А.Зимин указал на необходимость использовать в полной мере возможности «зеленой корзины», которая подразумевает систему мер, не подпадающих под жесткое лимитирование ВТО. В частности, государство имеет право оказывать неограниченную поддержку в регионах, признанных неблагоприятными для ведения сельского хозяйства, что относится практически ко всей территории Дальнего Востока.
Докладчик акцентировал внимание глав субъектов на том, что они слабо используют возможности субсидирования сельхозпроизводства из федерального бюджета.
«В среднем по России эти субсидии на 1 рубль сельхозпродукции составляют 7 копеек, а в ДФО – полкопейки. Если выйти на среднероссийский уровень, то даже с учетом сокращения поддержки в рамках «желтой корзины», объем субсидирования из федерального бюджета увеличится в 7 раз», – сообщил А.Зимин.
Одним из инструментов минимизации последствий вступления в ВТО может стать разработанная Минвостокразвития России и утвержденная Правительством РФ госпрограмма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года».
«Субъектам РФ, в свою очередь, следует подумать о создании служб информационной, юридической и практической помощи малому бизнесу по вопросам реализации продукции, в том числе в аграрном секторе. Одна из возможных мер – создание «зеленой улицы» для участия сельхозпроизводителей в системе государственных и муниципальных закупок. Необходимо также сократить сроки исполнения «дорожных карт» по улучшению условий для ведения бизнеса», – заключил представитель Министерства.
«Министерство и главы субъектов Дальнего Востока должны посчитать и четко понимать, какие потери понесет экономика региона, сформировать комплекс мер поддержки местных товаропроизводителей, и определить, какая помощь необходима от федерального центра. Все эти меры должны найти отражение в федеральных целевых программах», - подвел итог глава Минвостокразвития России Виктор Ишаев, сообщает пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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