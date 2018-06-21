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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Июля, 20:43 |
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Инвестиционные квоты теперь в законе
Документ вводит новый механизм развития отрасли – квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели. Новация была предложена Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Чтобы получить право на вылов рыбы, инвестор принимает на себя обязательство покупать российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности.
Введение инвестиционных квот станет толчком для обновления флота, реконструкции прибрежной инфраструктуры. В соответствии с законопроектом, 20% общего допустимого улова будут предоставлены под инвестиционные обязательства по строительству новых судов на российских верфях или рыбоперерабатывающих заводов. Еще одна новелла позволяет относить к прибрежному рыболовству только вылов и доставку водных биоресурсов в свежем и охлаждённом виде. Внедрение этих нововведений позволит иначе взглянуть на прибрежное рыболовство; поможет загрузить перерабатывающие предприятия и потребительский рынок.
«Ежегодно Дальний Восток обеспечивает две трети общего вылова рыбы в России. Это колоссальный экономический потенциал, но он пока не работает на экономический рост. Вектор дальнейшего развития рыбной отрасли – это использование потенциала водных биоресурсов в целях привлечения инвестиций и экономического роста государства и его территорий. Один из главных приоритетов – развитие рыбопромыслового судостроения на отечественных верфях и береговой переработки. Все эти принципы реализованы в новом законопроекте», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
Предложения для стимулирования инвестиционной активности рыбодобытчиков и переработчиков были подготовлены Минвостокразвития по поручению Президента России Владимира ПУТИНА. Впервые принцип «квоты в обмен на инвестиции» был предложен Министерством в апреле 2015 года на совещании у вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Фото Расула Месягутова
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