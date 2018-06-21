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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 04:59 |
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Микрофинансовые компании: старт дан
При этом претендовать на статус МФК могут лишь крупные и финансово устойчивые компании с размером капитала не менее 70 миллионов рублей, что направлено на защиту прав и законных интересов инвесторов. Размер собственных средств (капитала) МФК определяется в соответствии с Указанием № 4037-У (вступило в силу 25 июля 2016 года), сообщили "Дальневосточному капиталу" в Отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
Оба документа были разработаны в связи с поправками в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предусматривающими разделение микрофинансовых организаций на два вида в целях установления пропорционального риск-ориентированного регулирования – микрофинансовые и микрокредитные компании (МКК).
Для МФК сохраняется предельная сумма выдаваемых микрозаймов физическим лицам в размере один миллион рублей, а также порядок фондирования, в том числе за счет средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (участниками, акционерами) МФК.
Остальные микрофинансовые организации получают статус МКК. Они не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся их учредителями, а предельная сумма выдаваемых микрозаймов физическим лицам снижена вдвое – до 500 тысяч рублей. Такие микрофинансовые организации должны до 29 марта 2017 года внести в свое наименование слова «микрокредитная компания».
Напомним, по итогам 1 квартала 2016 года четыре микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, могут претендовать на статус микрофинансовых компаний. Эти организации, одна из которых зарегистрирована на территории Приморского края, имеют достаточный размер собственных средств (капитала) – не менее 70 млн руб.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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