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28 Сентября 2017, 10:32 | Регион сегодня

В Южно-Сахалинске открылась конференция "Нефть и газ Сахалина 2017"

Первый день конференции был посвящен глобальным вопросам, связанным с новой энергетической стратегией России

Первый день 21-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2017» был посвящен глобальным вопросам, связанным с новой энергетической стратегией России, развитию ключевых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке, а также использованию новейших технологий в нефтегазовом секторе. 

Пленарную сессию отрыл Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области, который начал свое выступление с приветственного письма от Президента РФ, Владимира Путина, в котором Глава государства отметил значимость таких ежегодных встреч, которые объединяют авторитетных экспертов, представителей органов власти и деловых кругов с целью принятия важных стратегических решений, направленных на динамичное развитие нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока в целом и укрепление взаимовыгодного международного сотрудничества.

«Сахалинская область является одним из лидеров среди субъектов федерации по добыче нефти, а также по темпам экономического роста и объему привлекаемых инвестиций. Во многом, это заслуга проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» - отметил Губернатор. В его докладе были представлены аналитические данные по добыче нефти и газа, производству СПГ в АТР.  В сравнении с 2000 г. объемы извлеченной на Сахалине нефти увеличились более чем в 5 раз, а газа – почти в 17. Губернатор выразил надежду, что такая же положительная динамика будет сохранена и в дальнейшем, т.к. для этого есть все предпосылки.

Кирилл Молодцов, Заместитель Министра, Министерство энергетики РФ рассказал об ключевом документе - энергетической стратегии России в период до 35 года. Его основной целью является переход энергетического сектора страны через структурную трансформацию на более качественный уровень максимально, содействующему динамичному социально-экономическому развитию Российской Федерации. Основными задачами энергетической стратегии является обеспечение потребностей социально-экономического развития страны, совершенствование территориально-производственной структуры ТЭК с учетом приоритетов и направлений регионального и пространственного развития России, а также необходимости диверсификации экспортных потоков и сохранение лидерских позиций в мировой энергетике.

Александр Медведев, Заместитель Председателя Правления, ПАО «Газпром» выступил с темой «Группа Газпром на газовых рынках АТР». Докладчик заявил со сцены о том, что потребление природного газа в Азиатско-тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе продолжит рост. Приоритетом Группы Газпром в АТР является увеличение доли на рынке за счет наращивания объемов поставок СПГ и развития проектов трубопроводного экспорта газа. Данные, представленные в презентации, свидетельствуют о том, что в 2016 г. объем поставок СПГ из торгового портфеля Группы Газпром увеличился на 4% и составил 3,7 млн т. Более 75% всех объемов были поставлены на рынки стран АТР.

Государственному регулированию пользования недрами Российской Федерации было посвящено выступление Алексея Орла, Директора Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования, Министерство природных ресурсов и экологии РФ

В сессии также приняли участие Илья Трунин, Заместитель Министра финансов РФ, Павел Завальный, Председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ, Президент Российского газового общества, Седерик Кремерс, Председатель концерна «Шелл» в России, Роман Дашков, Главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Дмитрий Курочкин, Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ.

Завершила сессию дискуссия, в рамах которой активно обсуждалась тема налоговых режимов в отношении нефтегазовых проектов и применение цифровых технологий в отрасли. Участники отметили актуальность диджитализации нефтегазового сектора, которая будет повышать эффективность деятельности компаний, а также создавать прозрачные условия для бизнеса.

Развитию проектов на Сахалине и Дальнем Востоке была посвящена вторая сессия конференции.

Роман Самсонов, Руководитель направления «Газ и Арктика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» отметил значимость данных проектов.

В рамках сессии выступили руководители крупнейших компаний-операторов, работающих в регионе: Всеволод Черепанов, Член Правления, Начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром», Стив Батт, Президент, «Эксон Нефтегаз Лтд.», Оле Мыклестад, Директор по производству, Заместитель председателя правления «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Вадим Руданец, Генеральный директор ООО «РН-Шельф Арктика», Александр Коробков, Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Сахалин» и Алексей Соловьев, Управляющий директор ОАО «Росгеология».

Представители компаний поделились новостями о стадиях развития проектов и достижениях. 

Стоит также отдельно отметить, что каждый докладчик в своем выступлении уделил особое внимание экологической безопасности, являющейся приоритетной при осуществлении деятельности по добыче нефти и газа.  Сохранение экологического баланса, защита окружающей среды от уровня воздействия нефтегазового сектора является приоритетом для всех компаний ТЭК, ведущих деятельность в регионе.

Завершением первого дня конференции стала тема глобальных рынков СПГ и их влияния на проекты добычи природного газа на Сахалине и в России в целом. Сессию завершила дискуссия, в которой приняли участие Майкл Брэдшо, Профессор мировой энергетики Warwick Business School, Каори Онодера, Менеджер департамента закупок газа, Tokyo Gas Co., Ltd., Меделин Джоуди, Старший директор международных рынков газа компании S&P Global Platts, и Александр Собко, Аналитик, Энергетический центр бизнес-школы «Сколково».

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: конференция  нефть  Южно-Сахалинск  газ 


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