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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Русский и Золотой мосты могут украсить купюру в 2000 рублей, если вы проголосуете
28 июня на сайте "твоя-россия.рф" завершилось народное голосование 1-го этапа за города и символы, которые будут размещены на новых денежных купюрах нашей страны.
Напомним, в 2017 году Центральный банк Российской Федерации выпускает в обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Право определить, что будет на них изображено, Банк России предоставил решить гражданам страны. Формирование расширенного списка городов и территорий и соответствующих им символов шло с 28 июня по 28 июля. Любой гражданин РФ имел право предложить свои символы для изображений или проголосовать за уже имеющиеся, кроме городов, чьи символы уже украшают российские деньги. Всего за месяц проголосовало 1117496 россиян.
Во 2-й тур вместе с Владивостоком вышли 49 городов-номинантов, набравшие 5000 голосов, а количество символов – и вовсе 76. Среди претедентов еще два дальневосточника: новый город Циолковский с Восточным космодромом и Петропавловск-Камчатский с вулканом Ключевская сопка. Кстати, челябинцы предложили в качестве символа свой метеорит (наверное, намекая, что деньги сгорят также быстро).
Сейчас идет второй этап «кастинга» городов. Фонд «Общественное мнение» проводит всероссийский опрос населения. По его итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с соответствующими им символами.
5 сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого вы сможете выбрать двух фаворитов. Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя специальные анкеты. Запомните, что «Владивосток-2000» вполне может получить продолжение, если вы зайдете на сайт «Твоя-Россия.рф» не позднее 5 сентября 2016 года.
Юрий РОГОВ. Фото с сайта «твоя-россия.рф»
Журнал "Дальневосточный капитал".
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