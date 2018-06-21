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30 Мая 2016, 11:41 | Регион сегодня

За два года Сахалинскую железную дорогу переведут на общероссийский стандарт

Железнодорожная техника на Сахалине, в целом, сильно изношена. Сроки ее дальнейшей эксплуатации ограничивают новые требования техрегламента Таможенного союза по безопасности подвижного состава.

Этапы проведения этой масштабной работы сегодня обсудили губернатор Олег Кожемяко и вице-президент ОАО «РЖД» Олег Валинский. В совещании также приняли участие руководители Дальневосточной железной дороги, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.

«Перешивку» стальной магистрали со стандарта 1067 миллиметров на общероссийский – 1520 миллиметров на Сахалине начали еще в далеком 2003-ем. За прошедшие годы выполнен колоссальный объем работ. Из 833,8 километров главных путей переустроено 591,5 – это более 70 процентов. Возведено 53 моста, уложены десятки водопропускных труб. Вместе с тем, это не решает многих проблем. Вагоны с материка после доставки на остров по-прежнему переставляют на другие колесные тележки. Большие сложности и с обновлением парка пригородных поездов – российские компании производят технику под общесетевой стандарт. А ее приспособление под островные условия требует дополнительных затрат.

- Железнодорожная техника на Сахалине, в целом, сильно изношена. Сроки ее дальнейшей эксплуатации ограничивают новые требования техрегламента Таможенного союза по безопасности подвижного состава. После 2020 года в зону риска попадают все колесные тележки и пригородные поезда – фактически мы не сможем их использовать. Учитывая эти доводы, и принято решение серьезно ускорить темпы «перешивки» колеи на общесетевой стандарт, - отметил вице-президент ОАО «РЖД» Олег Валинский.

Предложение железнодорожников – в течение 2 лет полностью завершить переустройство путей на Сахалине.

Работы разобьют на два этапа. На первом – в течение 3 летних месяцев 2017 года их проведут на участке от Холмска до Ноглик. На втором – в течение 2 месяцев 2018-го - от Арсентьевки до Корсакова. Такая скоростная «перешивка» потребует полной остановки движения железнодорожного транспорта на этих участках. И на данный период, отметили на совещании, важно синхронизировать действия всех заинтересованных сторон – железной дороги, пассажиров, грузоотправителей.

- Дело, безусловно, очень значимое для Сахалинской области. Его необходимо выполнить грамотно – заранее отрегулировать все вопросы и создать надежную альтернативную систему транспортных потоков на определенный период. Например, временное отсутствие движения пассажирских поездов – компенсировать межмуниципальным автобусным транспортом. В этом году мы закупаем еще около 200 автобусов. Важно правильно организовать их работу. Чтобы, скажем, после прибытия поезда на конечную станцию его пассажиры могли бы пересесть на автотранспорт, используя единый билет, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

С учетом новых параметров колеи будет приобретаться и подвижной состав. К примеру, нынешний парк пригородных поездов эксплуатируется почти 30 лет. В ближайшие годы закончится срок работы японских Д-2 от Fuji Heavy Industries.  Поэтому на Сахалине уже выбирают поставщиков новейшей техники. Среди них - ОАО «Метровагонмаш», ООО «Уральские локомотивы»,  ЗАО «Штадлер Минск». Техника надежная - все компании работают в тесной кооперации с зарубежными партнерами. Например, Уральские локомотивы – с немецким концерном Siemens. Срок службы пригородных поездов от этого производителя – 40 лет. Они комфортны,  безопасны и рассчитаны на условия эксплуатации при температурах от -40 до +40 градусов Цельсия.

- Вопрос технического перевооружения сахалинской железной дороги назрел давно. На смену устаревшим должны прийти поезда, которые отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности, удобны для людей. Со своей стороны мы готовы докапитализировать «Пассажирскую компанию «Сахалин», чтобы она на выделяемые средства приобрела подвижной состав, оптимальный для эксплуатации в островных условиях, - подвел итог совещанию губернатор.  

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: транспорт  железная дорога 


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