|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Мая, 12:13 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Малому бизнесу Дальнего Востока обещают до 10 млрд рублей на кредиты
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и ПАО Сбербанк заключили соглашение о реализации второго этапа совместной программы кредитования малого и среднего бизнеса «Доступный кредит для МСП», в рамках которого ФРДВ предоставит Сбербанку целевое финансирование в объеме до 5 млрд рублей. Общий объем финансирования второго этапа про-граммы с учетом собственных средств Сбербанка превысит 10 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса «Доступный кредит для МСП» инициирована ФРДВ и направлена на поддержку малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. В рамках первого этапа программы ФРДВ совместно со Сбербанком уже профинансировано 226 проектов малого и среднего бизнеса в ДФО на 2,7 млрд рублей. Новое соглашение позволит оказать финансовую поддержку более 600 предприятиям малого и среднего бизнеса, которым станут доступны краткосрочные (до 3 лет в размере не более 500 млн рублей) и инвестиционные кредиты (до 1 млрд рублей на срок до 10 лет) по ставке не более 11,4% годовых.
«Спрос на кредиты для малого и среднего и малого бизнеса, который мы увидели на Дальнем Востоке в рамках первого этапа программы, превзошел сделанные ранее прогнозы. Зарезервированные средства были выбраны заемщиками быстрее, чем мы предполагали - всего за несколько месяцев. Поэтому мы приняли решение расширить программу кредитова-ния и снизить пороговые процентные ставки. Продолжение успешного сотрудничества со Сбербанком позволит обеспечить малые и средние предприятия Дальнего Востока дополни-тельными финансовыми ресурсами, необходимыми для развития», - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
«Мы стремимся, чтобы клиент получал все необходимые услуги, в том числе финансо-вые, максимально быстро и удобно для него. Сбербанк принял активное участие в подписании договора с ФРДВ, чтобы предоставить привлекательные предложения для наших клиентов и максимально упростить для них процесс получения мер господдержки. В настоящее время банк активно формирует списки заёмщиков, которым может быть предоставлен кредит по льготной ставке», - отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
ФРДВ предоставляет дешевое и долгосрочное финансирование банкам-партнерам, ко-торые, в свою очередь, существенно снижают ставку для заемщиков из сегмента МСП. Увеличение сроков кредитования приводит к уменьшению регулярных платежей по кредитам - предприниматели получают возможность направить высвободившиеся средства в развитие бизнеса. Благодаря наличию у Сбербанка крупнейшей на Дальнем Востоке сети отделений, кредитные средства будут доступны предпринимателям из всех регионов ДФО.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Для трудового резерва Дальнего Востока разработали программу "Соотечественники 2.0"
- Правительство "революционно шагнуло" по рыбной отрасли на Дальнем Востоке
- Участникам Петербургского международного экономического форуму предложат "дальневосточный гектар"
- Малому бизнесу Дальнего Востока обещают до 10 млрд рублей на кредиты
- "Дальневосточный гектар" выходит за пределы "зоны нельзя"
- Дальневосточная госпрограмма по эффективности заняла 7 место из 37 возможных
- На "Днях PR в Хабаровске" поговорили о любви и взялись за бренд региона
- Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам
- Дальневосточная железная дорога ждет роста грузопотока в два раза к 2020 году
- Защитное инженерное сооружение станет новой набережной в Хабаровске
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.