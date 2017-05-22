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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Мая, 12:13 |
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Участникам Петербургского международного экономического форуму предложат "дальневосточный гектар"
Посетители смогут узнать об инвестиционном потенциале макрорегиона, подать заявку на «дальневосточный гектар», а также попробовать различные дары Тихого океана и дальневосточной тайги, специально привезенные из субъектов Дальнего Востока.
Открытие «Территории Дальнего Востока» состоится 1 июня в 09.15 в КВЦ «Экспофорум» (пассаж перед Конгресс-центром), в нем примут участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и дальневосточные губернаторы.
На протяжение трех дней работы форума в зоне делового общения и гостеприимства Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта будет проводить встречи с потенциальными инвесторами.
Помимо деловых встреч, здесь же специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будут консультировать участников и гостей ПМЭФ по вопросам реализации проекта «дальневосточный гектар». Подобрать подходящий участок и подать заявку можно будет прямо на площадке форума.
Напомним, Петербургский международный экономический форум будет проходить с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. Ознакомиться с полной программой форума можно здесь
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