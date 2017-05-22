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30 Мая 2017, 20:29 | Регион сегодня

Правительство "революционно шагнуло" по рыбной отрасли на Дальнем Востоке

Утвержден порядок выделения инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов

Премьер-министр Дмитрий Медведев: "В прошлом году мы приняли закон, который ввёл новые квоты – квоты на инвестиционные цели. Они должны даваться тем, кто инвестирует деньги в строительство новых судов рыбопромыслового флота и предприятий, которые перерабатывают рыбу. То есть решается несколько задач: загрузка судостроения, обновление рыбопромыслового флота, развитие производства в прибрежных регионах и создание новых рабочих мест".

По его словам, для реализации закона подписан ряд документов, «включая порядок подготовки заключений и примерную форму договора о предоставлении квоты на добычу (вылов) на инвестиционные цели и порядок подачи заявлений, отбора инвестпроектов и распределения квот».

«Эта тема всегда требует внимания – она и важная, и злоупотребления там случаются», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «это первое решение такого рода – по увязке выдачи квот на добычу (вылов) биоресурсов с обязательствами по строительству рыболовецких судов на российских верфях или строительству на территории России рыбоперерабатывающих предприятий».

«Подача заявлений должна и может начаться сразу после опубликования постановлений, не надо ждать дополнительных извещений. В течение шести месяцев Росрыболовством будут приниматься решения на основании заключения специальной межведомственной комиссии о предоставлении и закреплении соответствующих квот», - сказал он. В последующие годы, по его словам, предусматривается общий порядок подачи заявлений в период с 1 марта по 30 июня текущего года с размещением соответствующей информации на официальном сайте Росрыболовства и на сайте www.torgi.gov.ru.

Как пояснил Аркадий Дворкович, распределение квот будет осуществляться между лицами, которые реализуют инвестпроекты по строительству судов или рыбоперерабатывающих предприятий. «Порядком подачи заявлений предусматриваются требования к информации, которую должны предоставлять юридические лица. Это могут быть юрлица, которые соответствуют требованиям статьи 16 закона о рыболовстве. Это подразумевает в том числе, что добыча (вылов) биоресурсов могут осуществляться только с судов, принадлежащих российским лицам. С судов, принадлежащих иностранным лицам, такой вылов осуществляться не может», - подчеркнул он.

По его словам, в обосновывающих материалах должна содержаться информация о финансово-экономической модели. При этом приведённая стоимость инвестпроекта должна быть положительной, внутренняя норма доходности – превышать 10%, а срок окупаемости не может быть более 10 лет. Финансовое обеспечение должно предусматривать либо пятипроцентную банковскую гарантию, либо залог прав на добычу (вылов) биоресурсов, то есть устанавливаются определённые гарантии.

Как подчеркнул Аркадий Дворкович, для Дальнего Востока вводится дополнительный повышающий коэффициент в размере 1,2 при предоставлении квоты. «То есть мы увеличиваем заинтересованность в инвестициях именно на Дальнем Востоке», -сказал он.

В случае если заявок будет подано больше, чем общий размер квоты (она составляет примерно 20% от всех квот на добычу (вылов) биоресурсов), проводится аукцион между лицами, которые подали заявки. Нераспределённые квоты переносятся на следующий год.

Право на добычу водных биоресурсов, указанных в договоре, будет предоставляться на 15 лет.

Как пояснил Аркадий Дворкович: «Документами предусматривается примерная форма договора, который определяет права и обязанности инвестора. Это строительство объекта инвестиций в определённый срок, соблюдение в том числе внутреннего графика этих проектов, осуществление в течение 15 лет добычи (вылова) биоресурсов в размере не менее 70% квоты, а также переработки соответствующей продукции в размере не менее 70% от общего размера квоты. Проекты распределены по типам – это касается и судов, и предприятий. В определённых районах для вылова определённых видов биоресурсов устанавливаются типы судов. То есть наши предприятия уже заранее знают, какой заказ будет на производство соответствующих рыболовецких судов, они сегодня уже к этому готовятся, понимая, какое будет распределение судов между разными типами на разных верфях. То же самое касается рыболовецких предприятий и отдельных видов оборудования. При этом общим требованием является реализация проекта именно на территории России. Строительство должно было начаться не ранее 1 января 2016 года, то есть речь идёт либо об уже реализуемых, но незаконченных объектах, либо об абсолютно новых. Предусмотрена ответственность за нарушение взятых на себя обязательств».

Вице-премьер Аркадий Дворкович: "В целом мы считаем, что это достаточно революционный шаг. Мы ранее не увязывали выдачу квот на добычу (вылов) биоресурсов с обязательствами, в том числе инвестиционного характера. Рассчитываем, что это принесёт пользу нашей судостроительной отрасли и рынку рыбной продукции".

По мнению вице-премьера, на такие инвестиционные квоты поступят «десятки заявок от самых разных юрлиц». Прежде всего на территории Дальнего Востока и Севера.

В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо следить за «тем, чтобы все эти выдачи были напрямую увязаны с инвестиционными контрактами – не как-то опосредованно, а напрямую».

«Важно также, чтобы это всё-таки сопровождалось реальным строительством, потому что квоты – штука довольно сложная», - сказал он.

Напомним, предложения для стимулирования инвестиционной активности рыбодобытчиков и переработчиков были подготовлены Минвостокразвития по поручению Президента России Владимира Путина. Впервые принцип «квоты в обмен на инвестиции» был предложен Министерством в апреле 2015 года на совещании у вице-премьера - полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Как отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «ежегодно Дальний Восток обеспечивает две трети общего вылова рыбы в России». «Это колоссальный экономический потенциал, но он пока не работает на экономический рост. Вектор дальнейшего развития рыбной отрасли – это использование потенциала водных биоресурсов в целях привлечения инвестиций и экономического роста государства и его территорий. Один из главных приоритетов – развитие рыбопромыслового судостроения на отечественных верфях и береговой переработки», - сказал глава Минвостокразвития.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Минвостокразвития  Медведев  галушка  квоты 


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