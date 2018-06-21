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"Нефть и газ Сахалина 2013": Дальний Восток выходит на газовую передовую
В конце сентября в Южно-Сахалинске состоялась одна из влиятельных и известных в мире специализированных конференций, объединяющих представителей крупнейших мировых производителей нефти и газа, - XVII Международная конференция «Нефть и газ Сахалина 2013».
Этот ежегодный форум организован британским Институтом Адама Смита 17 лет назад, и первые несколько лет он проходил в Лондоне. Впоследствии постоянной штаб-квартирой стал город Южно-Сахалинск.
Традиционно конференция не ограничивается обсуждением только сахалинских нефтегазовых проектов. Она охватывает практически весь спектр вопросов и проблем, касающихся глобального рынка нефти и газа. Ключевая сессия была посвящена оценкам меняющихся глобальных энергетических рынков, экономической и политической основы развития нефтегазовой индустрии на Сахалине, всем Дальнем Востоке и в Арктике, планам и стратегии национальных операторов на расширение своего присутствия на рынках АТР, оценкам возможных рисков.
Закон на стороне разработчиков недр
Россия за прошедший после предыдущей конференции год существенно продвинулась в подготовке и принятии самого либерального в мире законодательства, упрощающего доступ иностранным инвесторам к участию в разработке шельфа. Эта новость стала для иностранных компаний - участников в конференции - особо значимой. Практически каждый выступающий отметил важность этого нововведения, как мощного стимула для будущих инвестиций в российский шельф, стимула появления новых масштабных проектов как на Дальнем Востоке, так и в Арктике. Все это, в конечном итоге, должно способствовать увеличению российской доли углеводородов на мировых рынках, а это, собственно, то, чего добивается сегодня Россия.
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ, президент Российского газового общества Павел ЗАВАЛЬНЫЙ представил законодательные изменения, принятые недавно Госдумой, которые приблизили работы на шельфе к режиму соглашения о разделе продукции (СРП).
- Россия за этот год сделала главное, - сказал он, - она определила стабильные долгосрочные условия работы на шельфе дальневосточных и других морей. В отличие от старой редакции законов, новые изменения учитывают интересы не только инвесторов, но и государства. В будущем это позволит избежать ситуации, созданной при разработке проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», когда субъекты ДФО оказались не обеспеченными в полной мере необходимыми объемами сахалинского газа для своих нужд. Нехватку газа ощущает даже Сахалинская область, на территории которой ведется его добыча, - подчеркнул депутат.
Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис ХРАМОВ добавил, что в России создан самый либеральный налоговый режим в мире, регулирующий работу на континентальном шельфе. «Государство свои обязательства в этом отношении выполнило», - подчеркнул чиновник Минприроды. Новое законодательство вступит в силу уже с января 2014 года.
Денис Храмов также отметил, что российский шельф перестает быть самым малоизученным, за последние годы проведены масштабные геологоразведочные работы. «Это также может быть интересно для инвесторов, - подчеркнул он, - так как появилось больше доказательств того, насколько богат российский шельф. Но освоить его без привлечения иностранных инвесторов будет нереально», - добавил чиновник Минприроды.
Он пояснил также, на что уже сейчас могут ориентироваться иностранные инвесторы.
- Большинство лицензий на шельфовые участки выдавались в близкие временные сроки, и в период начиная примерно с 2020-го по 2025 годы практически по всем выданным лицензиям ожидается начало буровых работ и геофизические исследования. Портфель заказов на спецсуда для таких работ оценивается в 512 единиц, - сказал он. - В России нет столько специализированных судов, и без привлечения иностранных ресурсов справиться с этой задачей будет невозможно. Мы надеемся, что созданный в России либеральный налоговый режим позволит привлечь такие инвестиции.
Храмов говорил также об открывающихся перспективах изучения недр центральной части Охотского моря, которая может преподнести сюрпризы. В настоящее время Россия завершает подготовку необходимых документов для подачи в ООН для включения большого сектора Северного ледовитого океана, а также центральной части Охотского моря в зону российского влияния, что сделает их доступными для поисков углеводородного сырья.
Газ приковывает внимание
Дискуссия по газу на конференции была наиболее интересной. Особое внимание участников было уделено оценке и перспективам газового рынка. Приведем наиболее яркие мнения.
Председатель концерна «Шелл» в России Оливер ЛАЗАР говорил о повышении в мире роли сжиженного природного газа (СПГ). За последнее пятилетие его потребление удвоилось. «Считаем, что СПГ будет расширять свое присутствие, что благоприятно для тех, кто занимается его производством, - сказал он. - Если в течение прошедших 10 лет его потребление росло преимущественно за счет использования в электроэнергетике, то в будущем ожидаемый рост связан с применением его в качестве судового и моторного топлива. Г-н Лазар особо отметил рост спроса на газ в АТР. Здесь, по оценкам «Шелл», к 2035 году спрос на него превысит 1 трлн кубометров, с сегодняшних 475 млрд кубов.
Китай становится крупнейшим потребителем газа, заметил Оливер Лазар. Страна скоро достигнет уровня европейского потребления. Только за первую половину этого года импорт газа в Китай вырос на 25%. Такие темпы роста делают Китай очень привлекательным партнером.
Оливер Лазар, оценив прогноз рынка СПГ, сказал, что у России большие перспективы стать поставщиком СПГ на рынок АТР. Но стоит учесть, что в мире кроме российских существует 9 конкурентных проектов СПГ, с чем Россия должна считаться и действовать быстро.
Государственный секретарь, старший вице-министр иностранных дел Японии Масадзи МАЦУЯМА, подтвердил, что Азиатско-Тихоокеанский регион еще долго будет считаться мировым центром роста. Спрос на энергетические ресурсы в АТР будет расти еще более быстрыми темпами, а значит, и роль России в регионе будет повышаться, отметил он. МасадзиМацуяма также обратил внимание на то, что деловые круги Японии стали уделять большее внимание России. «И если Россия, как обещает, предоставит льготы энергетической отрасли, это благоприятно скажется на будущих деловых отношениях двух стран», - заметил госсекретарь.
О рынке газа, причинах пристального внимания к нему в мире говорил и постоянный участник конференции «Нефть и газ Сахалина» заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ.
- Нефть исчерпывается, использование угля по экологическим причинам в будущем будет снижаться, одновременно газ начинает напрямую конкурировать с нефтепродуктами по моторному топливу, - отметил он в своем докладе. - Все это повышает его конкурентоспособность и роль в энергетической безопасности многих стран, и особенно стран АТР.
В то же время Александр Медведев указал и на риски, связанные с газовым бизнесом, отметив, что в условиях глобализации рынков цены на газ все более подвержены конъюнктурному колебанию. Дав оценку трем крупнейшим рынкам потребителей газа - европейскому, американскому и азиатскому, - представитель «Газпрома» остановился на перспективах рынка Азиатско-Тихоокеанского региона и на возможностях России в недалеком будущем рассчитывать на завоевание значительной доли этого рынка.
Доводы в пользу активного спроса на газ в АТР привели и другие участники конференции. «Рынки АТР отдают природному газу все большее предпочтение, что позволяет не сомневаться в растущем спросе в первую очередь на сжиженный природный газ, как наиболее доступный, с учетом появления в регионе новых мощностей по его производству», - отметила доцент университета Мэйдзи (Япония) Елена ШАДРИНА. Рост спроса на СПГ ожидается, прежде всего, со стороны Японии и Южной Кореи, а также и Китая.
Директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейске САДАМОРИ привел такие цифры спроса на газ в разных регионах мира: в Европе импорт СПГ упал на 26%, в среднем в мире снизился на 2%, тогда как в странах АТР вырос на 8%. Т. е. основной спрос смещается в Азию, сделал вывод г-н Садамори.
Он говорил и о ценообразовании на рынке газа, заметив, что в 2009 году казалось, что в мире появится единый механизм ценообразования. Но этого не произошло, вследствие чего образовался существенный разрыв цен по регионам. Самый дорогой газ сегодня на рынке АТР. Чтобы снизить эти цены, на рынке должен появиться новый конкурентный производитель СПГ, который изменит динамику спроса и предложения, заключил эксперт.
Рынок становится жестким даже внутри
Российские операторы шельфовых проектов - «Газпром» и «Роснефть» - в рамках ключевой сессии посвятили свои доклады оценке перспектив разработки национального достояния и представлению новых проектов СПГ, собственно того, что ждет от них сегодня рынок. Обе компании заявляют о начале реализации проектов СПГ на Дальнем Востоке совокупной мощностью 20 млн тонн СПГ в год, а с учетом возможного расширения - до 30 млн тонн. И обе выходят на производственный цикл практически одновременно - в 2018 году.
Речь идет о заводе СПГ во Владивостоке, первоначальной мощностью 10 млн тонн сжиженного газа в год. Организатор проекта - ОАО «Газпром». Стадия подготовки проекта достаточно высокая. Как пояснил начальник Управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор ТИМОШИЛОВ, «Газпром» уже активно ведет переговоры по заключению контрактов на поставку СПГ из Владивостока. «Желающих законтрактовать этот газ достаточно много, - сказал он, - это и Япония, и КНР, и другие страны ЮВА. Мы никому не отказываем, но будем выбирать лучшие условия».
По его словам, параллельно «Газпром» ведет переговоры по участникам уставного капитала ООО «Газпром СПГ Владивосток». В состав акционеров могут войти как технологические компании, которые имеют опыт реализации подобных проектов, так и покупатели газа. Он не стал называть компании, с которыми ведутся переговоры, добавив, однако, что в первую очередь это японские компании.
- Это стандартная мировая практика, которая сейчас только усиливается, - отметил собеседник «ДК». - Покупатели газа с удовольствием входят в такие проекты. Мы считаем, что стратегический партнер должен обеспечить, прежде всего, покупку основных объемов газа. Кто эту задачу выполнит, тот может быть участником нашего проекта во Владивостоке», - пояснил Виктор Тимошилов. Он также напомнил, что «Газпром» поддерживает строительство на Сахалине третьей очереди завода «СПГ-Пригородное».
Вице-президент и директор департамента развития газового бизнеса «Роснефти» Влада РУСАКОВА представила общие планы компании по развитию газового бизнеса, который до недавнего времени считался не основным. Цель, преследуемая нефтедобывающей компанией, - воспользоваться спросом.
- Мы располагаем ресурсами для завода СПГ и надеемся получить право на его экспорт, - сказала она в своем выступлении, отметив, что трубопроводные поставки пока остаются важными на мировом рынке, но не могут обеспечить достаточную гибкость и охватить все региональные рынки. - Это породило настоящий бум производства СПГ в мире, семь мировых компаний планируют практически удвоить свои мощности СПГ в сравнении с текущим спросом.
«Роснефть» планирует построить совместно с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» - оператором проекта «Сахалин-1» - завод СПГ на Сахалине, получив на это одобрение руководства Сахалинской области. Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН неоднократно выступал за строительство перерабатывающих заводов на территории области.
Мощность будущего завода оценивается в 5 млн тонн СПГ в год с перспективой его расширения. «Роснефть» планирует выход на рынок СПГ несмотря на то, что до сих пор не имела газовых проектов, а также и на отсутствие опыта работы на газовом рынке. Смелость такого выбора Влада Русакова объяснила тем, что конкуренция новых проектов компенсируется за счет устойчивого спроса, признав в то же время текущее состояние рынка газа как балансирующее. «Роснефть» смотрит на свой проект оптимистически, тем не менее сказала зампред в своем выступлении, и назвала проект СПГ на Сахалине пилотным для компании. «Мы уверены в его конкурентных преимуществах», - добавила г-жа Русакова. Ресурсной базой будущего завода должен стать газ проекта «Сахалин-1», в настоящее время не добываемый. Завод СПГ позволит проекту «Сахалин-1» выполнить условия соглашения о разделе продукции (СРП) и расконсервировать его газовую составляющую.
Но желание «Роснефти» выйти на рынок СПГ с перспективой экспорта газа порождает как минимум две проблемы.
Виктор Тимошилов, заместитель начальника Департамента по управлению проектами - начальник Управления координации восточных проектов ОАО «Газпром», прокомментировал отношение «Газпрома» к появлению конкурента на внутреннем, а возможно, и на внешнем рынке газа на специальной пресс-конференции в Южно-Сахалинске, которая прошла в дни работы конференции «Нефть и газ Сахалина 2013». Оговоримся, что в дискуссию о целесообразности всех заявленных проектов СПГ на Дальнем Востоке были втянуты многие участники конференции.
Во-первых, сказал Виктор Тимошилов, с учетом понятной на сегодня сырьевой базы по газу, Дальнему Востоку пока достаточно двух заводов СПГ - «Пригородное-СПГ» и «Владивосток-СПГ». Т. е. подтвержденных геологоразведкой ресурсов для реализации всех заявленных проектов может просто не хватить.
- После 2025 года прогнозируется последовательное сокращение объемов добычи и, соответственно, сокращение загрузки действующих двух линий завода СПГ проекта «Сахалин-2», - пояснил Виктор Тимошилов. - Запасов газа проекта с учетом утвержденных проектных документов по разработке Лунского и Пильтун-Астохского месторождений проекта на весь срок жизни проекта может не хватить. Ожидается, что до 2041 года, т. е. года завершения проекта «Сахалин-2», дефицит газа составит около 115 млрд куб. м. А если учесть строительство третьей линии завода, то дефицит собственного газа достигнет 230 млрд куб. м.
В обоих случаях потребуется привлечение газа от сторонних производителей, считает Виктор Тимошилов, добавив, что уверенно поддержать загрузку двух действующих линий завода СПГ на весь срок проекта, а также построить третью линию сахалинского завода можно было бы, обеспечив завод природным газом из проекта «Сахалин-1». «Газпром», кстати, планировал приобретать по 8-10 млрд куб. м газа в год у оператора проекта «Сахалин-1» компании «Эксон Нефтегаз Лтд.» (ЭНЛ), однако не нашел взаимопонимания. Хотя это не только исключило бы избыточные затраты в рамках проекта «Сахалин-1», но и продлило бы срок эффективной работы инфраструктуры проекта «Сахалин-2», расходы на создание которой во многом уже компенсированы Россией как стороной Соглашения о разделе продукции, сказал Тимошилов. По предварительной оценке, капитальные затраты на новый завод СПГ на Сахалине составят не менее $15 млрд, еще около $3 млрд потребуется на строительство подводящего газопровода протяженностью около 600 км. Если эти затраты будут отнесены на проект «Сахалин-1», то Российской Федерации придется их компенсировать инвестору, а это значит, что государство еще не скоро получит материальную выгоду от проекта.
Кроме того, часть газа, приобретенного у ЭНЛ, «Газпром» мог бы направлять в магистральный газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». А это позволило бы оптимизировать уровень транспортного тарифа и цены газа для российских потребителей на трассе газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», считает Виктор Тимошилов. - Неверное решение может отразиться на газификации субъектов ДФО, Приморский край уже не получает необходимого объема газа, и его дальнейшие поставки пока не гарантированы (Прим. «ДК» - Действие соответствующего распоряжения правительства заканчивается в текущем году). Предлагаемое нами комплексное решение мы считаем выгодным всем заинтересованным сторонам, подытожил он.
Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» и генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев тоже предостерег «Роснефть» от поспешных решений. «Если бы ресурсной базы проекта «Сахалин-2» было достаточно, то объявленное ранее предложение по строительству третьей очереди СПГ уже было бы реализовано», - заметил он.
Вторая проблема, порождаемая появлением новых российских экспортеров газа, - это создание конкуренции между российскими производителями на внешнем рынке. С учетом того, что мировой рынок газа достаточно сложный, несмотря на указанные экспертами плюсы, России нужно использовать все резервы в этой конкуренции, считают в «Газпроме».
- Мы должны избежать конкуренции российского газа с российским газом на внешнем рынке, - сказал Александр Медведев на совместной пресс-конференции участников форума «Нефть и газ Сахалина 2013». - Рынок испортить легко, не зря правительство очень внимательно смотрит на либерализацию рынка газа.
Дискуссии о либерализации экспорта продолжаются, говорил президент Российского газового общества, депутат Госдумы Павел Завальный, хотя СПГ уже внесли в реестр таможни на извлечение экспортной пошлины. Пока ее ставка рaвна нулю. «Российский газ не должен конкурировать друг с другом на внешнем рынке, - согласился депутат, - поэтому государство будет регулировать этот процесс», - и не исключил, что в России может быть использована система, принятая в США.
- У Минэнерго пока нет четкого понимания проекта «Роснефти» и ЭНЛ, - в свою очередь заметил заместитель министра энергетики Кирилл МОЛОДЦОВ, поясняя позицию министерства в этом вопросе, - как и нет понимания необходимой для него ресурсной базы. Никакие расчеты еще не поступили на рассмотрение в Минэнерго. Что касается третьей очереди завода СПГ в Пригородном, то мы его поддерживаем, - добавил он. - Мы отдаем себе отчет в том, что у «Газпрома» диверсифицированный портфель ресурсов, но не стоит забывать, что необходима газификация дальневосточных субъектов, и в частности Приморья. Ведется доразведка проекта «Сахалин-3», что позволит принять нужное решение в нужное время», - заметил далее Кирилл Молодцов.
Представитель компании JinFloo и потенциальный соинвестор «Роснефти» по проекту строительства на Сахалине завода СПГ отметил: «Мы не определили размер инвестиций, пока смотрим контракт на инженерные составляющие. Сумма прояснится, когда мы однозначно поймем, во что выльются все сегменты этого проекта».
На трубу стали смотреть с оптимизмом
Эксперты, в отличие от предыдущих лет, более оптимистично оценили перспективы российского трубопроводного газа на Востоке. Во многом благодаря успешным переговорам, проведенным в этом году ОАО «Газпром» с китайскими партнерами. Как отметил Александр Медведев, «Газпрому» удалось согласовать с китайской стороной практически все неценовые параметры будущих поставок трубопроводного газа, остается только договориться о цене. «Постараемся сделать это до конца года», - сказал он и добавил, что Пекин согласен повышать цену до экономически обоснованного уровня, но с условием - делать это постепенно, чтобы не вызвать недовольство внутри страны.
Надежда Воронцова, "Дальневосточный капитал".
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