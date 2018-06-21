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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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К 2025 году Дальний Восток получит 103,3 тыс. новых рабочих мест
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и Федеральная служба по труду и занятости подписали соглашение о взаимодействии по вопросам кадрового обеспечения предприятий территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и инвестпроектов ДФО, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.
Ведомства намерены содействовать межрегиональному перераспределению трудовых ресурсов, повышению осведомленности граждан о возможностях трудоустройства на Дальнем Востоке, а также совместно развивать информационные и онлайн-сервисы в сфере занятости населения.
Отдельным направлением сотрудничества станет совершенствование программы стимулирования трудовой мобильности. Необходимо отметить, что АРЧК ДВ в процессе непосредственного общения с работодателями уже изучило и консолидировало предложения по оптимизации мер поддержки трудовой мобильности.
По мнению Валентина Тимакова, генерального директора Агентства, подписание соглашения даст импульс к более активной работе, направленной на повышение эффективности проекта. «К 2025 году в соответствии госпрограммой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» с Дальний Восток получит 103,3 тыс. новых рабочих мест. Значительная часть производств, на которых уже сегодня создаются эти рабочие места, потребует привлечения высококвалифицированных специалистов различного профиля, в том числе из трудоизбыточных регионов страны. Объединение компетенций Роструда и Агентства будет иметь синергетический эффект и позволит качественно выполнить задачи по обеспечению растущей экономики региона трудовыми ресурсами», - отметил он.
О пользе подписанного соглашения высказался заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев. «Данное соглашение позволит повысить эффективность привлечения дальневосточными работодателями высококвалифицированных кадров из других регионов для замещения вакантных должностей», – отметил он.
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