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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Октября, 17:02 |
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Мощность крупнейшей ЛЭП на Дальнем Востоке увеличена на 30%
«Для удовлетворения растущих объемов энергопотребления объектов нефтепровода, а это дополнительные 97 мегаватт электрической нагрузки, мы увеличили общую трансформаторную мощность ЛЭП на 30% до 458 мегавольт-ампер, а также подключили в режиме пусконаладочных работ две цепи новой воздушной линии. Согласно заявкам оператора ВСТО на техприсоединение, сегодня в полном объеме обеспечивается энергопотребление семи нефтеперекачивающих станций на территории Якутии и Иркутской области. Полная стоимость проекта по реконструкции и расширению собственных электросетевых объектов превышает 700 млн рублей», – сообщает первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДВЭУК» Анатолий Максимов.
До конца текущего года будет спроектирована схема внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи. Общие затраты на строительство новой сетевой инфраструктуры для подключения двух компрессорных станций газопровода оцениваются в 2,8 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
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