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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Октября, 17:01 |
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В Газпроме обсудили газификацию Дальнего Востока
В рамках Восточной газовой программы, направленной на формирование новых центров газодобычи и строительству магистральных газопроводов, создаются условия для газификации потребителей Восточной Сибири и Дальнего Востока. В частности, в 2005–2016 годах на территории ДФО компанией построено 30 газопроводов протяженностью около 430 км, созданы условия для газификации 21,4 тыс. домовладений и квартир, 80 котельных в 42 населенных пунктах.
Сетевой природный газ имеет принципиально важное значение для функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). В настоящее время «Газпром» реализует проекты по газификации ТОР «Михайловская» и «Надеждинская» (Приморский край), «Комсомольск» (Хабаровский край), «Горный воздух» (Сахалинская область), площадки «Зеленовские озерки» ТОР «Камчатка» (Камчатский край). В августе 2017 года подан газ на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье (резидент ТОР «Большой камень»).
Создание магистрального газопровода «Сила Сибири» позволит приступить к газификации Якутии и Амурской области. «Газпром» и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года. Аналогичный документ готовится совместно с Правительством Амурской области. При этом компания уже проектирует газопровод-отвод и газораспределительную станцию, а также межпоселковый газопровод к космодрому «Восточный».
Обсуждались вопросы дальнейшей газификации Камчатского края. Сейчас поставки газа обеспечиваются потребителям в Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Соболевском районах.
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