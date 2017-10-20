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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Октября, 15:21 |
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Камчатка и Приморье заявили новые инвестиционные проекты
Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.
Общий объем частных капиталовложений в инвестиционные проекты составит 3 млрд рублей. Дальний Восток получит еще около 80 новых рабочих мест, благодаря запуску данных проектов.
В Свободном порту Владивосток инвестиционные проекты будут реализованы в Петропавловске-Камчатском, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Компания «Гранит» планирует приступить к строительству двухэтажного спортивного комплекса в городе Петропавловск-Камчатский.
Другим проектом СПВ станет строительство крытой автомобильной стоянки в указанном регионе. Инвестором проекта выступит компания «Парковка плюс».
На территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае инвестор – компания «ОЯНГ СИФУД» построит завод по переработке икры минтая. Объем капиталовложений в проект составит 77 млн рублей. Строительство производственного комплекса начнется уже в следующем году и по планам завершится в первом квартале 2020 года.
С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 545 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,4 трлн рублей и перспективой создать более 71 тысячи рабочих мест.
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