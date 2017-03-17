|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Марта, 11:50 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр Галушка отметил низкую степень проработки комплексных планов Приморья и Сахалина
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который находится с рабочей поездкой в ДФО, обсудил с руководством Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия) комплексные планы социально-экономического развития территорий до 2025 года. Они были разработаны во всех 9 субъектах ДФО, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Глава Минвостокразвития России отметил, что данные планы должны быть включены в госпрограммы.
«Территориальные проблемы должны решаться за счет отраслевых госпрограмм, - сказал Александр Галушка. - Комплексный план - это и есть увязка всего этого. Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки и стыкует это с тем, что необходимо региону».
Амурская область в рамках Комплексного плана заявила к федеральному финансированию 55 объектов: объекты социальной сферы, школы и детские сады, поликлиники и больницы, объекты культуры и физической культуры. В качестве «точек роста» указаны созданные и создаваемые ТОР «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный». В рамках плана также предполагается реализовать проекты транспортной инфраструктуры, в том числе мост через реку Амур. В план также включены мероприятия по комплексному социально-экономическому развитию г. Свободный.
Хабаровский край разработал комплекс мероприятий, опираясь на опыт уже сформированного и утвержденного Правительством России долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Один из основных блоков комплексного плана посвятил мерам демографического развития, что должно позволить к 2025 году увеличить численность населения края до 1 млн 464,5 тыс. человек, а годовой миграционный прирост до 8,5 тыс. Также в регионе намечено сформировать пять центровэкономического развития: агломерации Хабаровская и Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный» Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, Верхнебуреинский и Николаевский центры развития.
Комплексный план развития Республики Саха (Якутия) разработан, исходя из необходимости решения одной из основных проблем региона – транспортной доступности. Глава ведомства заявил, что план республики требует доработки.
Александр Галушка также отметил низкую степень проработки комплексных планов других дальневосточных территорий - Приморского края и Сахалинской области. Отметим, что в пятницу, 31 марта, свой комплексный план представит Еврейская автономная область.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Александр Галушка отметил низкую степень проработки комплексных планов Приморья и Сахалина
- Клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
- На Дальнем Востоке гнезда аиста спасают от медведей
- На Дальнем Востоке будут созданы фонды инвестиций в проекты в сфере горнодобычи и строительства
- Назначен новый председатель Дальневосточного банка Сбербанка
- Более 200 проектов профинансировано с начала работы программы льготного кредитования МСП на Дальнем Востоке
- Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке и увеличивает максимальную сумму кредита
- Перевозки экспортных грузов в направлении дальневосточных портов выросли на 9%
- В Сбербанке клиентов встречали бариста и аниматоры
- "Грузовой экспресс – 2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.