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На Камчатке выбирают эскиз оздоровительного комплекса с бассейном

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса должен быть разработан и отправлен на экспертизу в июле

Краевое министерство строительства рассматривает варианты эскизов будущего ФОК с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском. По планам проектной организации физкультурно-оздоровительный комплекс, который расположится на улице Ленинградская, будет 6-этажным и состоящим из трех блоков. Об этом сообщил министр строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.

"Конкурс на проектирование этого физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся в начале 2019 года. В нем приняли участие 14 компаний со всей страны, выиграла организация из Иркутска. Перед ней стоит непростая задача: на том же по площади земельном участке, где раньше находился бассейн, построенный в 60-е годы прошлого века, уместить новый комплекс, гораздо больший по объему", – сказал Андрей Дегодьев.

Он добавил, что здание должно включать в себя 2 подземные парковки, каждая на 30 автомобилей, бассейн для спортивного плавания на 6 дорожек, "сухой"  бассейн, скалодром, залы для единоборств и занятий на тренажерах.

В соответствии с конкурсной документацией, проект физкультурно-оздоровительного комплекса должен быть разработан и отправлен на экспертизу в июле, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Напомним, на Камчатке плаванием занимается более четырех тысяч человек.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: спорт  строительство  Камчатка 


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